Agricultores protestan en Castejón y Ribaforada con cortes de carretera en defensa del sector

PAMPLONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agricultores y ganaderos han celebrado este jueves sendas protestas en Castejón y Ribaforada, donde han provocado cortes de carretera en defensa del sector y en contra de los acuerdos de Mercosur y de UE-India.

Las movilizaciones, convocada por UAGN y EHNE Nafarroa, han sido apoyadas por la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN), Agricultores Independientes de Navarra (AGAIN), y la asociación Semilla Belarra. En ellas, se han podido ver tractores y pancartas con mensajes como 'Tu salud no se negocia. Zure osasuna ez da negoziatzen'.

El presidente de UAGN, Félix Bariáin, ha señalado que este es un día "de lucha" en el que el objetivo es "decirle a la sociedad, a la clase política, que estamos defendiendo los intereses de la agricultura, de la ganadería, del medio rural".

"Estamos defendiendo a nuestros pueblos frente a políticas que lo que están haciendo es vaciar los pueblos, acabar con la agricultura, con la ganadería, y sobre todo están posibilitando la entrada de productos sin control. Están haciendo también que la seguridad y la calidad alimentaria vaya en detrimento de esa salud que nos hemos preocupado los agricultores y ganaderos de que tenga nuestra población durante décadas", ha subrayado.

Bariáin, que ha destacado la "unidad de acción" entre EHNE, UCAN, AGAIN, Semilla y Bellara y UAGN, ha considerado que "cuando un problema es grave como este -el ninguneo que están haciendo al sector por parte de ciertos partidos a nivel europeo, aquí en este país, Partido Socialista, Partido Popular y Partido Nacionalista Vasco, que son los que han votado a favor del Tratado de Mercosur-, hay que denunciarlo".

"Y hay que denunciar que esos partidos han votado que sí, y lo tiene que saber la ciudadanía, han votado que sí a introducir productos agrícolas que en su fase de producción tienen uso de materias activas que aquí están prohibidas. Y lo tiene que saber la ciudadanía", ha dicho.

Según Bariáin, "nos estamos jugando la alimentación, nos jugamos la agricultura, nos jugamos la ganadería, nos jugamos el futuro de nuestros pueblos, pero también nos estamos jugando la salud de los consumidores y de la sociedad en general".

"No sé a qué intereses se deben ese voto afirmativo para traer producto de fuera en esas condiciones. Es algo que tienen que explicar los tres partidos pero lo digo aquí alto y claro, huele mucho a puertas giratorias", ha apuntado.

Por otro lado, ha remarcado que "la lucha que estamos llevando a cabo ya está dando sus frutos, porque nadie pensaba que el acuerdo el Parlamento Europeo lo iba a mandar al Tribunal Superior de Justicia Europea, veremos qué es lo que ocurre; y se firma un acuerdo con India donde ciertos productos que pueden ser susceptibles de competencia desleal con los nuestros se ha conseguido que estén fuera del acuerdo".

"Por eso yo creo que el estar todos aquí, unidos, no solamente aquí, sino a partir de mañana, día 29, en el resto del Estado, yo creo que es importante", ha señalado, tras animar a los presentes a participar en la manifestación convocada este jueves en Pamplona.