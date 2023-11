'Agroinfluencers' de UAGN participan en Madrid en el IX Congreso de Asaja

PAMPLONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El IX Congreso Anual de Jóvenes Agricultores, organizado por la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA), contó el sábado 10 de noviembre, en Madrid, con la participación de Pello Sarratea y Guillermo Asín, ambos 'agroinfluencers' de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN).

Intervinieron en la mesa redonda 'Retos y desafíos de los jóvenes agricultores y ganaderos en la actualidad', la cual también contó con la presencia de Susana Villanueva, responsable de Comunicación de UAGN.

Este proyecto de 'agroinfluencers' de UAGN vio la luz en septiembre y nació con una mesa de trabajo que busca formar a los agroprofesionales y convertirlos en referentes de la escena digital, para divulgar, a través de las redes sociales, los nuevos avances en el sector y las nuevas tecnologías (NNTT) de valor empleadas en el mismo para fomentar el conocimiento científico y técnico de la sociedad navarra, además de poner en valor el trabajo agroalimentario y a sus profesionales, reflejando las oportunidades que ofrece desde una perspectiva medioambiental, económica y social, según ha explicado la organización agraria en una nota.

"De hecho, en sus escasos dos meses de andadura, 'Agroinfluencers' ha alcanzado una alta respercusión que ha llegado incluso traspasar fronteras, con la publicación de un reportaje sobre el tema Reino Unido", ha destacado UAGN.

En palabras de Susana Villanueva, "su valor se fundamenta en el punto de vista realista, y con la mano en el corazón, de las y los profesionales del campo, que ayudan a complementar las historias que los medios cuentan". "Llevo trabajando en la comunicación de UAGN más de 15 años y, a través de los canales institucionales, como jornadas o notas de prensa, llegamos a la ciudadanía, pero veíamos que faltaba algo más, su relato, el estar en primera persona en el campo, y era una manera de complementar el mensaje periodístico objetivo con sus historias", ha continuado.

El grupo de 'agroinfluencers' está compuesto por seis profesionasles del sector "de distintos perfiles y de toda Navarra, que además de ser buenos profesionales están sensibilizados con la importancia de la comunicación", ha explicado Villanueva. "Nos pusimos a trabajar con ellos, no sólo profundizando en herramientas digitales, sino en todas las habilidades comunicativas: cómo hacer una rueda de prensa, cómo realizar una entrevista, el cómo comunicar, trasladar los mensajes, incluso el estar aquí ahora mismo en este congreso, para ellos es un reto; porque lo que nos interesa es canalizar a través de ellos la realidad del campo y que la sociedad ponga en valor su trabajo, que es maravilloso; veo todos los días que hay muchos problemas, que la Administración a veces no lo pone fácil, al final, es un sector dañado y las organizaciones agrarias estamos para reivindicar, pero quizá nos quedamos en lo negativo y nos cuesta mucho contar todo lo bueno que hacen", ha detallado.

Al hilo de esto, Sarratea ha explicado que, "hablando con mis amigos sobre el proyecto, veo que la sociedad a veces no es consciente de la importancia de una alimentación sana, saludable, sostenible, lo cual administra este sector con sus productos, y eso es, precisamente, lo que hay que defender y acercar a la sociedad mediante esta iniciativa".

La responsable de Comunicación de UAGN ha hecho hincapié en que el sector del agro es esencial. "Así se reflejó en la pandemia y la ciudadanía les aplaudía. Hay mucho que contar a la ciudadanía sobre un sector en el que hay muchos tecnicismos, que muchas veces no se entienden, ni si quiera por los periodistas de medios generalistas; falta una formación, una comunicación especializada que traslade los mensajes y la realidad de los agroprofesionales; también en los colegios, que se aprenda sobre la importancia del producto local, qué es importante comer, cómo es el trabajo del agro, que los profesionales del sector vayan y lo cuenten", ha afirmado.

Asín, por su parte, ha trasladado la relevancia de las redes para aportar otra visión de la agricultura. "Es un trabajo tradicional y no hay gente que te cuente realmente cómo es. Me gustaría poner en valor lo que hacemos, las nuevas tecnologías que aplicamos, las diferentes vías de producir que tenemos, nuestro día a día. La iniciativa me pareció muy interesante para ello", ha señalado.

De hecho, ha explicado que ya ha podido comprobar el interés de sus publicaciones en Instagram. "Mi perfil en redes es más técnico, y la gente queda alucinada sobre cómo puedo realizar tres cosechas en una parcela de regadío por aspersión en un año y me preguntan sobre sondas, riego eficiente, abonados variables, cómo utilizamos esta tecnología desde zonas de España y Latinoamérica. Yo lo veo como una plataforma donde poner en común el conocimiento. Yo, encantado de enseñar y aprender también de otros, de aprender todos", ha asegurado.

El debate constituyó uno de los puntos clave del congreso, en el que también estuvieron convocados miembros del Parlamento Europeo, del Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores y del Ministario; así como, empresas patrocinadores del evento (Bayer, Yamaha y Beam Suntory) y expertos de distintos ámbitos.

Asimismo, la jornada abarcó ponencias que versaban en torno a la innovación, sostenibilidad, comercialización, políticas agrarias (la nueva PAC) y tecnologías aplicadas a la actividad productiva, temas que fueron objeto de análisis por la mejora del sector.

De igual modo, la agenda incluyó un espacio para el reconocimiento al trabajo, con la entrega de premios. Se dio a conocer el nombre del ganador que representará a España en el IX Congreso Europeo de Jóvenes Agricultores del EPP que coorganizan ASAJA y la CAP, y que se celebrará en Bruselas el próximo 6 de diciembre. Se trata de José Luis Alonso Zaragoza, ganadero y productor asturiano de queso Gamoneu.

El acto de clausura de la jornada corrió a cargo del secretario general de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; Fernando Miranda. y el presidente de ASAJA, Pedro Barato.