Aierdi dice que la vacunación del ganado de lidia se pediría en función de la evolución de la dermatosis nodular

PAMPLONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mª Aierdi, ha afirmado, en relación a la vacunación contra la dermatosis nodular contagiosa, que "nos preocupa hacer un seguimiento, especialmente, de las ganaderías de lidia" y que "en función de cómo vaya evolucionando la enfermedad solicitaremos -al Ministerio- una intervención también en este terreno".

En respuesta a una pregunta oral formulada por el grupo Mixto (Vox) en el pleno parlamentario de este jueves, Aierdi ha explicado que las ganaderías de lidia "tienen una movilidad mayor que las explotaciones ganaderas de carne".

Según ha relatado, la dermatosis nodular contagiosa es una enfermedad que se detectó inicialmente en Francia el 29 de junio de 2025, y el primer caso en España se detectó el 3 de octubre de 2025. "Desde el primer momento es una enfermedad que provocó inquietud y pasos en esta comunidad, empezando por mantener reuniones periódicas con el sector afectado, con los distintos agentes -en este caso organizaciones agrarias-, con medidas desde el minuto 1, como fueron la acción preventiva de prohibición de ferias y mercados de ganado entre el 20 de octubre y el 30 de noviembre", ha apuntado.

Se trata de una enfermedad categoría A en la Unión Europea que conlleva "medidas de restricción muy estrictas y sacrificios de rebaños". Ha apuntado Aierdi que "la extensión de la enfermedad en Francia" llevó al Gobierno de Navarra a solicitar al Ministerio y a la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria la vacunación obligatoria en el conjunto de la comunidad".

"Una petición que no fue aceptada por el Ministerio y, sin embargo, sí se acordó la vacunación de la franja pirenaica, tanto de Gipuzkoa como del norte de Aragón, que es la que se ha realizado y que en este momento se está realizando y se está concluyendo", ha comentado.

Según Aierdi, "es una enfermedad que nos preocupa" y que "ocupa al departamento". En este sentido, ha remarcado que "compartimos la necesidad de aplicar la vacuna de manera restrictiva, porque la aplicación de la vacuna supone restricción de movimiento a las explotaciones ganaderas". "Y por lo tanto, tenemos que estar vigilantes de cuál es la evolución de la enfermedad para que apliquemos las medidas ajustadas, de manera que se afecte lo menos posible al sector ganadero, en este caso", ha destacado.

Aierdi ha subrayado que en la actual campaña de vacunación, que "esperamos finalizar para el 28 de febrero", se ha vacunado a 61.726 animales pertenecientes a 1.126 explotaciones ganaderas. "Esta misma semana hemos enviado a las ganaderías que todavía no lo han hecho la necesidad de efectivamente de colaborar y participar en este proceso", ha remarcado, tras añadir que la campaña supondrá más de 200.000 euros del Presupuesto del Gobierno de Navarra.

El consejero ha explicado que "en Cataluña, que es la comunidad en la que se detectó esta enfermedad y se han matado ya 3.000 vacas, con todo lo que significa de costes", y "no se ha considerado la vacuna en el conjunto de la comunidad, sino en una parte de ella".

"En Aragón tampoco se ha vacunado la totalidad del territorio, sino la franja pirenaica, y por nuestra parte, vamos a estar vigilantes a la evolución de la enfermedad. No se han presentado nuevos casos en la parte francesa y estamos en contacto directo, lógicamente, con el Ministerio. Esta misma semana será una de las cuestiones que vamos a poner encima de la mesa en la reunión del Consejo Consultivo", ha apuntado.

En nombre del Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez ha indicado que "nos alegra que esté sensibilizado con este grave asunto" y ha pedido al Gobierno "el máximo esfuerzo que sea necesario para defender a los ganaderos de Navarra". "Queremos que haga el máximo esfuerzo, que comprometa a ese Ministerio, que a veces, desde muy lejos, parece que no entiende, no entiende las inquietudes de nuestros ganaderos", ha apuntado.