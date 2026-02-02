Aierdi reivindica la "calidad" del vino de Navarra y su proyección internacional en la Barcelona Wine Week

El consejero Aierdi junto al director general de Desarrollo Rural, Rubén Goñi, (primero por la izquierda) y el presidente de la DO Navarra, David Palacios, junto a representantes del sector vitivinícola en la feria Barcelona Wine Week. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mª Aierdi, ha reivindicado la apuesta que el vino de Navarra está haciendo "por la continua mejora de la calidad y la investigación en variedades y producción sostenible, por prestigiar sus marcas, construir su propio relato diferenciado y buscar nuevos mercados internacionales para impulsar su promoción, en una estrategia conjunta que garantiza el futuro de un sector clave para la revitalización de nuestras zonas rurales".

Así lo ha señalado en la apertura de la Barcelona Wine Week (BWW), una de las principales ferias profesionales del mundo del vino del sur de Europa, en la que están presentes 25 bodegas navarras, 19 de ellas, agrupadas en el stand institucional de la Comunidad foral.

El consejero, acompañado por los equipos profesionales del Consejo Regulador de la DO Navarra y de la sociedad pública INTIA, ha mantenido varios encuentros con bodegas y agentes del sector y durante su visita ha destacado que "Barcelona Wine Week es un escaparate clave para mostrar la diversidad y la personalidad del vino navarro, pero también para trasladar el compromiso del sector con la sostenibilidad, la innovación y el arraigo al territorio". En este sentido, ha subrayado que "la presencia conjunta de las bodegas navarras refleja un sector cohesionado, con identidad propia y con capacidad para competir en los mercados más exigentes desde la calidad y el origen".

Por su parte, el responsable de ferias de INTIA, Klaus Mestern, ha valorado la presencia navarra y ha señalado que "Navarra es un territorio con una gran riqueza vitivinícola, capaz de ofrecer vinos con identidad, diversidad y una clara orientación al mercado internacional, algo que encaja plenamente con el espíritu de Barcelona Wine Week". Según Mestern, "la participación agrupada facilita además el diálogo entre productores y compradores y refuerza la visibilidad de regiones con una propuesta sólida y coherente".

EL ESCAPARATE NAVARRO

La feria BWW, que se celebra en el recinto de Fira de la capital catalana entre este lunes y el miércoles 4, reúne a profesionales del vino de todo el mundo y se consolida como un espacio estratégico para el posicionamiento de las bodegas y sus proyectos.

El stand agrupado de Navarra acoge a las bodegas Inurrieta, Castillo Monjardín, Príncipe de Viana, Marco Real, Tandem, Ozalder, Ubeta, Malón de Echaide, Ochoa, Alconde, Nekeas, Asensio, Marqués de Montecierzo, Alzania, Aliaga, Quaderna Via, Caudalía, Pagos de Araiz y Eslava, "configurando una muestra representativa de la pluralidad del vino navarro, desde proyectos consolidados hasta iniciativas innovadoras".

Además, otras seis bodegas navarras participan con stand propio. Se trata de Señorío de Sarría, Bodegas Irache, Pago de Cirsus, Gonzalo Celayeta Wines, Navarrsotillo Biodynamic and Organic Wines y Vinos de Bellite.

EVENTOS Y CATAS NAVARRAS

Respecto a los eventos que se realizarán en la zona de Navarra, este martes 3 de febrero a las 10.30 horas, se llevará a cabo la presentación de 'El vino de los aromas', una marca colectiva que nace de las bodegas de la localidad de San Martín de Unx y de su forma de entender el vino en la DO Navarra. 'El vino de los aromas' es "la expresión de un territorio, de una comunidad y de una manera de cuidar la viña y dejar que el vino brote a su manera".

Posteriormente, a las 18 horas de este martes, se llevará a cabo la cata 'Grandes Joyas DO Navarra: vinos que guardan historias', con vinos de la tierra seleccionados y presentados por la prestigiosa enóloga australiana Beth Willard.

NOVEDADES E HITOS DE LAS BODEGAS

La participación navarra llega acompañada de novedades por parte de varias bodegas, con lanzamientos de nuevos vinos, proyectos vinculados a la recuperación de variedades históricas, el impulso del enoturismo y la apuesta por modelos de viticultura sostenible y regenerativa, líneas estratégicas que marcan el presente y el futuro del sector en la Comunidad foral.

Entre las novedades que Navarra presenta en Barcelona Wine Week destacan propuestas innovadoras y lanzamientos recientes de varias bodegas. Bodega Alzania llega con su nuevo Alzania Las Cuestas 2024, un vino de producción limitada procedente de un viñedo centenario que representa un proyecto de recuperación de variedades antiguas, y participa en la cata magistral con Alzania La Cardelina 2021, seleccionada por la catadora internacional Beth Willard.

Bodegas Marco Real presenta en primicia Homenaje, fruto de un restyling de marca que "refuerza su compromiso con la identidad y el origen". La innovación sostenible tiene especial protagonismo con propuestas como las de Bodega Eslava, que muestra sus primeros vinos bajo un modelo de agricultura regenerativa basado en la biogenética local, y Bodegas Alconde, pionera en viticultura regenerativa certificada con vinos como Metanoia, "símbolo de una viticultura más viva y responsable".

Asimismo, Bodega Inurrieta llega a Barcelona Wine Week respaldada por reconocimientos nacionales, entre ellos el premio al Mejor Vino Tinto de España 2025 para Altos de Inurrieta 2020 y el Premio al Mejor Alimento de Navarra para Inurrieta Orchidea 2024.

La producción artesanal en barrica de roble francés y americano de Marqués de Montecierzo ha recibido numerosos reconocimientos, desde el Emergente Rosado de Lágrima hasta Montecierzo 100% Merlot y Emergente Crianza, premiados por la D.O. Navarra, la Guía Peñín y concursos internacionales.

Por su parte, Bodega Malón de Echaide presenta las nuevas añadas de sus vinos blancos y rosados -Chardonnay y Garnacha en sus distintas expresiones- "reafirmando su compromiso con la calidad y el carácter navarro". Además, tras alzarse con el premio al Mejor Tinto Garnacha de Navarra en el último concurso de la DO Navarra con Tinto Roble Entrega, ya está disponible su esperada nueva añada 2024, que toma el relevo tras agotar existencias.