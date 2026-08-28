Air Nostrum inaugura el 25 de octubre la ruta de vuelos Pamplona-Barcelona con tres frecuencias semanales

Archivo - Aeropuerto de Noain-Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Air Nostrum, la aerolínea franquiciada de Iberia para vuelos regionales, inaugurará el próximo domingo 25 de octubre la ruta entre Pamplona y Barcelona.

Con el apoyo de la Comunidad foral de Navarra a través de un acuerdo de promoción, la compañía pondrá a disposición de los pasajeros este enlace que contará con tres frecuencias semanales (martes, viernes y domingos) operadas con reactores CRJ1000 con capacidad para 100 pasajeros, según ha informado Air Nostrum en una nota.

La nueva ruta se estrenará el 25 de octubre con el vuelo que saldrá de Barcelona a las 9.15 horas y aterrizará en Noáin a las 10.15 horas. A las 10.45 partirá desde Pamplona el avión que llegará a Barcelona a las 11.50. Los martes y los viernes los horarios son los mismos.

Air Nostrum ha destacado que desde el aeropuerto de Barcelona los pasajeros navarros podrán enlazar con 16 destinos nacionales y 34 internacionales gracias al acuerdo de código compartido que Air Nostrum ha suscrito con Vueling.

Para celebrar esta nueva conexión, Air Nostrum lanza una campaña promocional de precios. Hasta el 27 de septiembre estará disponible una oferta en la web www.Iberia.com así como en las diferentes agencias de viajes, para volar a 39 euros por trayecto todo incluido en esta ruta. El periodo de uso de estos billetes promocionales irá desde noviembre de 2026 hasta marzo de 2027.

El director comercial de Air Nostrum, Juan Corral, ha declarado que es "una satisfacción recuperar la ruta Pamplona-Barcelona con el apoyo del Gobierno de Navarra". "Estamos convencidos de que el alto volumen de conexiones que podemos ofrecer a nuestros pasajeros vía El Prat gracias al acuerdo de código compartido que hemos cerrado con Vueling contribuirá a poner el aeropuerto de Noáin en el mapa aéreo internacional", ha señalado.

Air Nostrum ya operó la ruta Pamplona-Barcelona entre 1997 y 2012 y también entre 2022 y 2023, llegando a transportar 95.000 pasajeros al año con una operación de cuatro frecuencias semanales.