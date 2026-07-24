La AIReF estima que Navarra alcanzará un superávit del 2,6% del PIB en 2026

PAMPLONA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que Navarra alcanzará un superávit del 2,6% del PIB en 2026 y del 1,6% del PIB en 2027 y la ratio de deuda alcanzará el 4,3% del PIB en 2027.

La AIReF ha publicado este viernes el informe de la ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto de la Comunidad foral de Navarra en 2026, que incluye también el análisis sobre el Plan Económico Financiero (PEF) 2026-2027 presentado por el incumplimiento de la regla de gasto en 2025.

En dicho informe, analiza la situación de la Comunidad desde la entrada en vigor de la ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y el contenido del PEF, que recoge los apartados exigidos en dicha ley, pero presenta "inconsistencias y márgenes de mejora en la información".

Además, el informe incluye el análisis y las previsiones de la AIReF, que estima que el gasto computable crecerá en la Comunidad foral de Navarra un 3,9% en 2026, superando la tasa de referencia del 3,5%, y un 8,5% en 2027, por encima del límite del 4%.

A medio plazo, la AIReF advierte en Navarra riesgo de desviación en la regla de gasto nacional en 2028 y 2029, y un promedio de crecimiento del gasto primario neto de medidas de ingresos superior al de Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP). La Comunidad alcanzaría un superávit del 1,7% en 2030 si no hay cambios en las medidas previstas. La ratio de deuda sobre PIB se situará en niveles mínimos en 2030.

La AIReF recomienda a la Comunidad foral que incorpore en el PEF que se presente a la Comisión Coordinadora del Convenio Económico medidas que sustenten previsiones de crecimiento del gasto computable ajustadas a las tasas de referencia, detallando sus elementos, efectos y calendario de implementación. Además, recomienda que explique o corrija en el plan las "inconsistencias" entre su escenario de déficit y de regla de gasto.