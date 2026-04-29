Alberto Nadal dice que el proyecto de Mina Muga siguió una tramitación "puramente administrativa"

Alberto Nadal, quien fue secretario de Estado de Energía entre diciembre de 2012 y 2016 , comparece en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas para explicar su conocimiento sobre el proyecto Mina Muga. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS

PAMPLONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alberto Nadal, quien fue secretario de Estado de Energía entre diciembre de 2012 y 2016 en el Gobierno de Mariano Rajoy, ha manifestado este miércoles en el Parlamento de Navarra que el proyecto de Mina Muga siguió una tramitación "puramente administrativa" y que él no tuvo ninguna relación con la empresa promotora del proyecto.

Nadal ha comparecido este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento foral sobre adjudicaciones públicas, en la que se ha abordado este proyecto minero.

Alberto Nadal ha señalado, en una breve comparecencia que apenas ha durado 40 minutos, que "estamos hablando de acontecimientos de hace once años" y "cuando recibí la citación del Parlamento no sabía absolutamente nada, no me acordaba absolutamente de nada, ni tenía ninguna explicación de por qué se me citaba". Tras ello, ha precisado que, viendo la documentación, observó que se refería al convenio suscrito entre las administraciones de Navarra, Aragón y el Estado relativo a la tramitación administrativa de una autorización para el proyecto de Mina Muga.

"Siendo yo secretario de Estado se tramita en la subdirección general de Minas una autorización de operación, y esa autorización, al necesitar la coordinación de tres administraciones -Navarra, Aragón y Estado-, se firma un convenio del que yo formo parte", ha explicado.

Alberto Nadal ha incidido en que este proyecto llegó a la secretaría de Estado "solamente" porque afectaba a dos Comunidades Autónomas. "Al estar en dos Comunidades, era un poco más complejo y esto hace que se necesite una coordinación administrativa. Es la coordinación administrativa en la que entra la Secretaría de Estado", ha afirmado, para señalar que si el proyecto hubiera implicado exclusivamente a una única Comunidad, se habría tramitado en esa Comunidad.

Nadal ha precisado además que no conocía la empresa Geoalcali, promotora del proyecto. "No tengo más conocimiento que lo que he leído para venir a esta comparecencia. La Secretaría de Estado de Energía es grande y ocupa muchas funciones, y esta es una tramitación puramente administrativa en la que se pide un permiso de operación para una explotación minera", ha señalado, para enmarcar todo el proceso que se siguió en la "rutina administrativa". Alberto Nadal ha asegurado que él "no tenía ningún contacto con la empresa".

Según ha añadido, "la Secretaría de Estado de Energía tramita decenas, centenares de expedientes". "Estábamos con el déficit de tarifa, el gas, el precio de la gasolina. Era una cuestión de puro trámite, es imposible que me pueda acordar de esta y de decenas como esta", ha indicado.

De hecho, ha señalado que cuando recibió la solicitud de comparecencia del Parlamento llamó a su jefe de gabinete de su etapa como secretario de Estado de Energía y le preguntó: "¿A ti te suena algo que se llama Mina Muga?".

Además, ha afirmado que no conoce a ninguna de las personas presuntamente implicada en la trama de corrupción que se está investigando judicialmente. "En mis amistades navarras no se encuentra ninguno de ellos", ha subrayado.