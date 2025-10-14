El alcalde de Alsasua denuncia amenazas de Falange

Archivo - El alcalde de Alsasua, Javier Ollo, interviene en un acto. - PNV - Archivo

PAMPLONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alsasua, Javier Ollo (Geroa Bai), ha denunciado amenazas de la Falange en un mensaje recibido en el Ayuntamiento navarro y ha advertido de que "no debemos normalizar los discursos de odio"

Ollo ha señalado en una publicación en la red social X que el Ayuntamiento de Asalsua ha recibido este martes el siguiente mensaje: "La Falange te vigila Javier Ollo".

A continuación, el alcalde ha afirmado que "no debemos normalizar estos discursos de odio ni considerarlos algo de cuatro descerebrados". "Tenemos que reivindicar los valores democráticos y la convivencia frente a ellos", ha asegurado.