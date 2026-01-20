Imagen de una concentración del sector de almacenistas de alimentación de Navarra - LAB

PAMPLONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato LAB ha alcanzado un preacuerdo para la firma del convenio colectivo de almacenistas de alimentación de Navarra, al que se han sumado los sindicatos UGT y CCOO. De este modo, el preacuerdo ha sido firmado por todos los integrantes de la mesa de negociación.

Según han indicado en una nota de prensa desde LAB, que cuenta con un 50% de representación en el sector, el preacuerdo ha sido alcanzado tras casi un año desde el inicio de las negociaciones.

Dicho preacuerdo recoge una vigencia de tres años, correspondiente al periodo 2025-2027, e incorpora incrementos salariales vinculados al IPC de Navarra más un 1% adicional para cada año de vigencia del convenio, aplicables a todos los conceptos retributivos.

La jornada laboral se reducirá cuatro horas, hasta alcanzar una jornada máxima anual de 1.726 horas en el año 2027. Asimismo, se mejora la libranza de fines de semana completos, que pasa de seis a ocho.

En cuanto al plus de carretillero, el preacuerdo amplía su aplicación. Hasta ahora "solo tenían derecho al cobro aquellos trabajadores que usaban la carretilla más del 75% de su jornada". Con este preacuerdo las personas trabajadoras que utilicen la carretilla entre el 25% y el 50% de su jornada percibirán el 50% del plus, mientras que quienes superen el 50% de uso percibirán el plus íntegro.

El acuerdo también mejora las condiciones de contratación mínima, que pasa de 12 a 20 horas semanales en los puestos de trabajo ligados a la actividad de la empresa.

En relación con la mejora del empleo, se modifica el sistema de consolidación de horas complementarias, de modo que se consolidará el 50% de las horas realizadas en un año natural, con independencia de que se hayan efectuado en meses consecutivos o no.

Respecto a las vacaciones, se establece que los festivos no computarán como días de vacaciones cuando estas sean fijadas por la empresa. Además, en caso de que la empresa establezca un veto para el disfrute vacacional, la persona trabajadora podrá elegir 21 días de vacaciones, frente a los 15 días que recogía el convenio anterior. También se eliminan los límites de 18 horas anuales para la asistencia a consultas médicas dentro de las licencias retribuidas.

Por otro lado, el preacuerdo "refuerza las garantías ante la inaplicación del convenio, estableciendo que, a partir de ahora, cualquier empresa que pretenda inaplicarlo deberá contar con el acuerdo de las personas trabajadoras".

El texto incorpora, además, nuevos contenidos que mejoran el convenio colectivo. Se fija un tope máximo de 250 jornadas de trabajo para el 2026 y 248 para el 2027; y se introducen medidas específicas en materia de riesgo en la autoventa y cobros, obligando a las empresas a contratar un seguro, disponer de datáfonos en todos los camiones y furgonetas de reparto y promover el uso de pagos electrónicos entre la clientela.

También se establecen mejoras en las licencias retribuidas, se reconoce "el derecho al tiempo necesario" para el acompañamiento a familiares de primer grado en tratamientos oncológicos, así como para la obtención o renovación del CAP.

Asimismo, se regulan licencias sin sueldo, estableciendo un mes de licencia cada dos años, e introduciendo la figura del vinculograma, que permite designar a una persona como familiar de segundo grado a efectos del disfrute de licencias vinculadas a este grado de parentesco.

Según LAB, "las claves para avanzar en la negociación del convenio y alcanzar el preacuerdo han sido ser, por primera vez, el sindicato mayoritario en el sector, y las movilizaciones de los trabajadores y trabajadoras para lograr un convenio digno".

Por todo ello, el sindicato LAB realiza una valoración "muy positiva" de los acuerdos alcanzados y destaca que "todo esto no habría sido posible sin el compromiso de las plantillas". "Son un ejemplo de que la lucha merece la pena, de que mediante la organización sindical se pueden lograr grandes objetivos", han subrayado.