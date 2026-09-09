Alertan de una campaña de estafas en Whatsapp con utilización de cuentas reales de contactos de las víctimas

Archivo - Chaqueta de un agente de la Policía Foral. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha detectado una evolución "especialmente peligrosa" en las campañas de estafas a través de aplicaciones de mensajería. En las últimas semanas se han registrado numerosos casos en los que los delincuentes están logrando acceder a cuentas de usuarios legítimos de WhatsApp para, seguidamente, enviar solicitudes de dinero a los números registrados en sus agendas de contactos.

Esta modalidad de ciberataques es especialmente peligrosa porque el usuario de la cuenta puede no advertir el ataque, ya que no pierde el control de su cuenta de WhatsApp. Además, los mensajes fraudulentos de solicitud de dinero llegan desde las cuentas reales de amigos y familiares previamente hackeadas, según ha explicado la Policía Foral en una nota.

Este método multiplica exponencialmente el riesgo y la efectividad del fraude. Al recibir la petición de dinero dentro del chat habitual de un amigo, hijo o familiar, la víctima baja la guardia por completo. Los estafadores aprovechan esta falsa sensación de seguridad y el historial de conversación previo para inventar emergencias financieras o médicas ficticias y solicitar transferencias de dinero inmediatas.

Para protegerse contra intentos de estafa, la Policía Foral recuerda algunas pautas de seguridad que pueden seguirse. En primer lugar, "desconfiar, aunque el emisor sea un contacto conocido". "Si un amigo o familiar pide dinero de forma repentina por chat, nunca se debe realizar el pago de manera automática. Es aconsejable llamarle por teléfono (o por otra vía alternativa a WhatsApp) para confirmar que realmente es él quien escribe", ha explicado el cuerpo policial.

También se aconseja proteger las cuentas con la verificación en dos pasos. En la aplicación WhatsApp, se debe seguir la ruta Ajustes-Cuenta-Verificación en dos pasos. Esto impide que los delincuentes dupliquen la cuenta en otro dispositivo, aunque consigan un código de SMS.

Otra de las recomendaciones es mantener actualizados el sistema operativo de los dispositivos móviles y las aplicaciones instaladas.

No se debeben compartir jamás códigos. "no facilitar nunca a nadie el código de verificación de 6 dígitos que WhatsApp envía por SMS, bajo ningún pretexto (falsos sorteos, llamadas de soporte técnico corporativo, etc.)", ha explicado la Policía Foral.

5. Denunciar y avisar: si descubres que han suplantado a un contacto, avísale por llamada telefónica y alerta al resto de vuestro círculo común para frenar la cadena de estafas. Ponte en contacto con Policía Foral, Brigada de delitos informáticos en el teléfono 948202920 o en el 112.