Alfaro asegura que el proceso de regularización al que optan 15.000 personas en Navarra "solo trae ventajas"

Archivo - La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha valorado "muy positivamente" el proceso de regularización al que optan casi 15.000 personas navarras de origen migrante. "Es un proceso que solo trae ventajas para la población navarra de origen migrante y para la de origen autóctono, para todos los sectores económicos y sociales, para nuestro presente y nuestro futuro", ha afirmado.

En un comunicado, Alfaro ha agradecido a todo el tejido social que "se ha volcado para facilitar el proceso" y ha puesto en valor el "esfuerzo casi unánime de todas las administraciones públicas, empezando por el Gobierno de Navarra y por las entidades locales". En este sentido, el Ejecutivo foral ha destacado que "Navarra ha sido la única Comunidad en el Estado en poner en marcha una convocatoria de subvención dirigida a las entidades colaboradoras acreditadas en este proceso".

Asimismo, Alfaro ha criticado que el proceso de regularización, puesto en marcha en el mes de abril, "solo ha encontrado barreras" por parte de "los supremacistas de la extrema derecha que hacen negocios con la estrategia xenófoba y racista, y algunas formaciones de la derecha, tibias, que siguen desorientadas en su relación con el movimiento ultra".

En cualquier caso, ha celebrado la "buena noticia para Navarra" y ha deseado que "el máximo posible de las 14.886 personas que han solicitado la regularización la puedan obtener de forma plena, obteniendo así sus permisos definitivos de trabajo y residencia".

SERVICIO DE ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO

El Gobierno de Navarra ha realizado más 5.100 atenciones en relación a este proceso de regularización extraordinaria a través de su Servicio de Atención y Asesoramiento en materia de Extranjería para personas migrantes (SAAE), dependiente de la Dirección General de Políticas Migratorias. El SAAE, gestionado por Cruz Roja, ofrece información sobre el derecho de asilo y de extranjería y apoyo en los procesos administrativos derivados de este derecho.

Desde el mes de enero, el SAAE ha atendido a más de 2.500 personas, el 60% mujeres. Por el tipo de atención prestada, la mayor parte (50%) ha consistido en asesoramiento jurídico/administrativo, seguido de la citación (22%), el apoyo a la tramitación (10%). Además, a través del SAAE se han presentado unos 700 expedientes en este proceso.

Por zonas geográficas, la mayor parte de las atenciones se han realizado en la oficina del Servicio en Pamplona (2.025), seguido de las realizadas en las oficinas de Tudela (1.311), Estella (798), Tafalla (611), Sangüesa (209) y Alsasua (168).

Desde el pasado mes de abril el Gobierno de Navarra ha puesto a disposición diversos canales al objeto de ofrecer información sobre el proceso de regularización extraordinaria, como la página web regularización2026.navarra.es o la prestada desde el Servicio de Orientación e Información Básica en materia de migraciones (848 420 972 en Pamplona y 848 433 661 en Tudela). También las Oficinas de Atención Ciudadanas (Pamplona, Tudela y Oficina Móvil) y el servicio de atención telefónica 012 han venido ofreciendo información básica relacionada con este proceso de regularización, con más de 500 atenciones efectuadas a través de estos canales de atención ciudadana.