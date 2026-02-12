Alfaro dice que el Gobierno está negociando para prorrogar la protección de viviendas que pierden la calificación

PAMPLONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha afirmado que el Ejecutivo está negociando con los propietarios de viviendas que van a perder la calificación de protección oficial. "Creo que puedo adelantar que vamos bien encaminados", ha indicado.

Así se ha pronunciado este jueves en el pleno del Parlamento, en respuesta a una pregunta oral de EH Bildu sobre las negociaciones "para evitar que 168 familias de Sarriguren pierdan su vivienda". Alfaro ha señalado que "nos preocupa, y mucho" la situación en la que se encuentran las familias que viven en promociones de alquiler social a las que se les ha acabado el plazo de calificación".

En este sentido, ha señalado que en el caso de las 168 viviendas de Sarriguren se ha estado negociando no solo "con el fondo buitre en cuestión, sino con todos los fondos de inversión y promotores implicados en la descalificación de vivienda pública de alquiler". Todo ello con el objetivo de "tratar de mantener siempre que podamos y el máximo tiempo posible el alquiler protegido".

Aunque ha mostrado "toda la prudencia", ha señalado que "vamos bien encaminadas dentro de nuestras posibilidades", que "no son infinitas" porque "tenemos que cumplir con una legalidad que nosotras no establecimos pero que sí estamos pagando las consecuencias y que nos obliga".

En el caso de Sarriguren, ha explicado que se trata de dos promociones diferentes. Por un lado, una promoción de 60 viviendas cuyo plazo de alquiler protegido expiró el pasado 5 de agosto de 2025, y por otro lado una promoción de 108 viviendas cuya protección finaliza el próximo 6 de marzo.

Respecto a las 60 cuyo plazo finalizó el plazo el pasado 5 de agosto, Alfaro ha relatado que "después de meses de negociaciones" con el fondo propietario, "llegamos a un acuerdo por el cual mantienen las mismas condiciones a los inquilinos de 28 de esas 60 viviendas". Se trata de 28 inquilinos que recibían una subvención del Gobierno de Navarra en función de su renta.

En este sentido, ha apuntado que en se emitió una resolución desde la dirección general de vivienda para prorrogar durante un año la condición de alquiler protegido a estas 28 viviendas, "con el compromiso por parte del Gobierno de Navarra de seguir subvencionando a estos inquilinos e inquilinas", y el mantenimiento por parte del fondo "de todas las condiciones previas".

En cuanto a las 32 viviendas restantes, cuyos inquilinos "no percibían ayuda alguna del Gobierno de Navarra al superar los ingresos establecidos por ley", el fondo "va a ir renovando los alquileres para los actuales inquilinos, siempre con la limitación, con el tope a los precios de alquiler que marca la declaración de zona de mercado tensionado".

"Hablando en plata y con claridad, la declaración de zona de mercado tensionado ha evitado que estas viviendas pasen al mercado libre, a un precio libre que es de suponer que ninguno de los inquilinos inquilinas de estas viviendas de estas viviendas iban a poder asumir", ha indicado, tras valorar el "cortafuegos" aplicado en este sentido "gracias a la mayoría progresista de esta Cámara".

En cuanto a las 108 de la segunda promoción, cuya calificación finaliza el mes que viene, Alfaro ha afirmado que "las negociaciones van a discurrir por el mismo camino que las anteriores". Aunque se ha querido mostrar "prudente", ha considerado que "vamos a seguir el mismo procedimiento" y que "les mantendré puntualmente informados de cuál es el resultado de esas negociaciones".

Por otro lado, ha anunciado que además de estas viviendas que pierden la calificación, "estamos en negociación con los propietarios de otras 200 que perderán la calificación este año". "Creo que puedo adelantar que vamos bien encaminados también, pero que quiero ser prudente", ha manifestado, tras incidir en que "como no puede ser de otra forma, informaré puntualmente a este Parlamento".

Por su parte, la parlamentaria de EH Bildu Laura Aznal ha criticado que "por desgracia, teniendo en cuenta la fecha de caducidad que las derechas impusieron a las viviendas de protección oficial y todavía hoy siguen defendiendo, son más de 55.000 viviendas las que dejarán en los próximos años detener esa protección oficial, con lo que el Parque Público de Vivienda" pasará de un 17% "a un escueto 0,9%".

"Afortunadamente, gracias a la declaración de zonas de mercado tensionado disponemos de una tregua temporal que impide al fondo de inversión especular, disponemos de un margen para negociar", ha destacado, tras criticar que en este caso concreto de Sarriguren, el Ayuntamiento (de UPN) "ni está ni se le espera" y "no está haciendo absolutamente nada".