Alfaro dice que los relevos en Políticas Migratorias responden a la necesidad de un "nuevo enfoque" ante un "reto mayor"

PAMPLONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha afirmado que el próximo relevo de la directora general de Políticas Migratorias, Marisol de la Nava, y de su equipo responden a la necesidad de un "nuevo enfoque" que aporte una "perspectiva intercultural" ante un "reto mayor".

En una comparecencia parlamentaria solicitada por UPN, Alfaro ha querido "agradecer el inmenso trabajo" que han realizado tanto Marisol de la Nava -que será sustituida por Eva Gurria- como su equipo. "Las líneas de trabajo desarrolladas por ellas y también por el equipo que estuvo al frente de la dirección la pasada legislatura, que por otra parte, han funcionado, las vamos a seguir impulsando y las vamos a reforzar en el futuro", ha indicado.

Sin embargo, ha continuado, "considerábamos que había llegado el momento de abordar no sólo el trabajo importantísimo realizado en cuestiones como la acogida o la lucha contra el racismo, sino un enfoque estratégico que le diese una perspectiva intercultural al conjunto de políticas públicas que desarrolla el propio Gobierno y el conjunto de la sociedad navarra".

"Y ante este enorme reto, hemos creído conveniente buscar un perfil con un amplio conocimiento de la diversidad de la realidad social y migrante de las diferentes zonas de Navarra, especialmente en aquellas con mayor intensidad en los últimos años", ha destacado.

Este "nuevo enfoque", que "mantiene como punto de partida la defensa de los derechos humanos de toda persona por el mismo hecho de serlo, consideramos que ha de recoger lo mejor del camino recorrido, tanto en esta legislatura, con Marisol de la Nava a la cabeza, como en la anterior legislatura donde se sentaron las bases de la dirección general, pero también ha de enfrentarse a un reto mayor".

"Consideramos que el nuevo equipo puede aportar un profundo conocimiento y experiencia profesional del fenómeno migratorio en la integridad de todo el proceso, tanto el que incumbe a las personas recién llegadas, como el que lo hace a las segundas y terceras generaciones de familias de origen migrante", ha apuntado.

A su juicio, "hemos de repensar el propio concepto de migración, porque en su concepción actual quizá peca de reduccionista para el fenómeno que estamos viviendo". "Y, a todo ello, por si no fuera poco, hay que incorporar un enfoque de diversidad territorial que complejiza la situación", ha dicho.

Por otro lado, ha anunciado que "además de los servicios y programas ya existentes en los que se ha realizado un gran trabajo por parte del equipo hasta la fecha, tenemos la intención de abordar fundamentalmente 4 líneas principales de trabajo", que "son las que nos han llevado a considerar que era necesario el cambio" en la dirección general de Políticas Migratorias.

En primer lugar, "revisar y fortalecer la planificación estratégica, que debe alinearse con los marcos estratégicos a nivel estatal y europeo, acorde a las nuevas realidades que vienen surgiendo". En segundo lugar, "el refuerzo de los sistemas de monitorización, evaluación e impacto". La tercera línea es "el fortalecimiento de los servicios y programas de multiculturalidad". Y por último, "todo lo relativo a la gobernanza, con el impulso de una mayor presencia en redes a nivel estatal y europeo o un refuerzo de la colaboración interdepartamental", entre otras cuestiones.

Por parte de UPN, Cristina López ha considerado que "si los cambios no tienen nada que ver" con los producidos en Contigo-Zurekin, "ni implican una pérdida de confianza" en De la Nava, "suponen una enmienda a la totalidad a usted misma" porque es "la responsable de lo que se ha hecho y de lo que no se ha hecho". "Yo me quedo con la sensación de que estamos a mitad de legislatura, ahora se dan cuenta de que no están acertando, o ha perdido la confianza en la señora De la Nava, y por eso hace cambios", ha apuntado.

Olga Chueca, del PSN, ha señalado que los socialistas "sí que podemos entender los cambios, desde el punto de vista de que los movimientos migratorios son vivos". "Y yo creo que eso es un pilar fundamental para que entendamos que nosotros también tenemos que estar continuamente atentos y alerta de lo que la población migrante y también la autóctona nos demanda", ha apuntado, tras añadir que la elección de Eva Gurria "no ha podido ser más acertada".

Desde EH Bildu, Mikel Zabaleta ha coincidido con la consejera en que "la evolución del contexto hace necesario que estas políticas sean centrales y estratégicas". "Por ello, nosotros no nos vamos a centrar en las decisiones que usted adopte sobre la composición de su equipo de dirección", ha indicado, tras considerar que desde UPN "quieren utilizar estos ceses, quieren instrumentalizarlos, para atacar las políticas que se están desarrollando por parte del departamento". "Por nuestra parte, apoyarle en las políticas que está desarrollando y desearle todo el acierto", ha comentado.

Javier Ollo, de Geroa Bai, ha subrayado que "esta comparecencia no da mucho de sí" porque los ceses y nombramientos son "competencia del propio Gobierno" y ha rechazado "relacionar esto con los movimientos que ha habido" en la dirección de Contigo-Zurekin. "¿Tendrá relación o no tendrá relación? Pues quién sabe. Igual sí, igual no. Al final, lo que realmente nos tiene que importar es la línea que sigue el Departamento y las políticas que se lleven a cabo en materia migratoria", ha reivindicado.

Por parte del PPN, Maribel García Malo ha señalado que "no vamos a ser quienes cuestionemos el derecho del Gobierno a reorganizar sus equipos", si bien ha mostrado "cierta preocupación" ante una posible relación entre estos cambios y los producidos en la Ejecutiva de Contigo-Zurekin. "Desde el Gobierno se ha intentado desvincularlos, pero nos parecería muy preocupante que un área como el de políticas migratorias, una dirección general del Gobierno, sufriera cambios por motivos puramente de discrepancias ideológicas dentro de su propio espacio político, no tanto por la eficacia o no de la gestión", ha afirmado.

Daniel López, de Contigo-Zurekin, ha destacado que "el que se siga avanzando en una política no quiere decir que no se haya estado trabajando en ello", si bien "probablemente no se haya avanzado lo suficiente". "Y esto es así porque nos enfrentamos a un reto gigantesco. Estamos hablando de diseñar la Navarra del futuro entre todas las personas que convivimos en esta tierra", ha apuntado, tras apostar por "una reflexión profunda sobre cómo abordar el reto migratorio" y agradecer" el "análisis que ha hecho el departamento".

Desde el Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez ha considerado que Alfaro es "la responsable" de ir "por el camino equivocado". "Usted los eligió -al equipo- y usted se ha equivocado. Y ahora parece también que nos dice que han errado y que por eso hay que cambiar equipo. Y yo creo que la que ha errado es usted, la que ha elegido es usted y la que tenía que haber sido cesada sería usted", ha apuntado.