Alfaro dice a Toquero que "tiene que cumplir la ley y empadronar a los migrantes"

PAMPLONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera del Gobierno de Navarra y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, ha advertido este jueves al alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, de que tiene que "cumplir la ley y empadronar a los migrantes", y si no lo hace, deberá "atenerse a las consecuencias".

Alfaro, que ha respondido en el pleno del Parlamento de Navarra a una pregunta del PSN sobre el proceso de regularización extraordinario de migrantes anunciado por el Gobierno de España, ha acusado a Alejandro Toqquero de haber realizado un vídeo sobre este tema que es "racista, xenófobo y absolutamente incalificable".

"Entiendo que, defenestrado por su partido, Toquero pueda estar buscándose un hueco en la extrema derecha o la derecha extrema, pero le recomendaría que, si juega a esto, lo único que tiene que hacer, lo tiene fácil, es cumplir la ley y empadronar a los migrantes, tal y como dice la legislación vigente, porque si no cumple la legislación tendrá que atenerse a las consecuencias", ha afirmado.

Begoña Alfaro ha valorado que el proceso de regularización de migrantes va a permitir que estas personas que ya residen en Navarra "puedan tener permiso de trabajo y residencia, lo que es positivo para ellos, es positivo para la sociedad navavarra, es positivo para la Administración pública y es positivo para las empresas". "La mayoría de las empresas están de acuerdo y reclaman desde hace tiempo una medida de este tipo", ha señalado

La vicepresidenta ha afirmado que "para quien no es positivo este proceso es para los esclavistas del siglo XXI que no quieren que los migrantes puedan vivir en una situación legal y de esta manera que se avale seguir explotándoles en el mercado negro".

La parlamentaria del PSN Olga Chueca ha afirmado que el objeto de esta regularización anunciada por el Gobierno de España es "reconocer y dignificar a personas migrantes otorgándoles derechos y obligaciones a estas personas que ya están viviendo aquí" y ha indicado que "hay que dar muchísima información y muchísima explicación respecto a este proceso". "Tenemos una labor intensa de desmentir bulos. Esta regularización no tiene un efecto llamada. Estas personas ya están aquí, ya están haciendo uso de nuestros servicios públicos. Lo único que van ha hacer a partir de ahora es aportar", ha asegurado.