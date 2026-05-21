Alfaro insta a promover unas relaciones afectivo-sexuales "construidas siempre desde la libertad"

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, participa en la apertura de la jornada 'Juventud y salud sexual en el ámbito comunitario'. - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha participado este jueves en la apertura de la segunda jornada 'Juventud y salud sexual en el ámbito comunitario', donde ha instado a las más de 100 personas profesionales que han acudido a "promover unas relaciones afectivo-sexuales construidas siempre desde la libertad".

Organizada por el Instituto Navarro para la Igualdad (INAI), el Instituto Navarro de la Juventud (INJ), los departamentos de Educación y de Salud del Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona, la jornada se ha desarrollado entre el miércoles y jueves en la Casa de la Juventud, con el objetivo de "promover una visión positiva de la sexualidad basada en la igualdad, el buen trato, el respeto y la promoción de la salud".

Así, Alfaro ha subrayado que "las políticas públicas más transformadoras son siempre las que se construyen en la comunidad", y ha agradecido la labor y la cooperación entre todas las instituciones y entidades que trabajan "cada día con las personas jóvenes, desde la cercanía, la escucha y el compromiso".

"Como mujer, me duele profundamente ver cómo hoy todavía vivimos en una sociedad donde demasiadas jóvenes crecen aprendiendo a protegerse antes que a disfrutar libremente de sus relaciones. Donde muchas siguen sintiendo miedo. Donde todavía hay chicos socializados en modelos de masculinidad basados en el dominio. Y donde Internet y las redes sociales están teniendo un impacto enorme, y nada positivo. Me duele a mí y nos debería doler a todas y todos", ha dicho, antes de poner en valor el trabajo que se realiza desde los diferentes departamentos, con el que se busca "una sociedad más feminista, más libre y más justa".

Con esta idea han tenido lugar diferentes actividades enmarcadas en estas jornadas, dirigidas a personas jóvenes y a profesionales que trabajan con juventud. En la de esta mañana, concretamente, se han compartido conocimientos y experiencias y se han ofrecido herramientas para abordar la salud sexual en las actividades que desarrollan con personas jóvenes.

Además de la vicepresidenta Alfaro, han participado en la apertura de la jornada la jefa de Servicio de Promoción de Salud Comunitaria del ISPLN, Nerea Álvarez, la directora del INAI, Patricia Abad, el director del Servicio de Inclusión, Igualdad y Convivencia del Departamento de Educación, Miguel Juan Ibáñez y la concejala delegada de Igualdad, Acción Comunitaria, Barrios, Participación ciudadana y Euskara del Ayuntamiento de Pamplona, Zaloa Basabe, quienes han resaltado la importancia de realizar acciones conjuntas para conseguir objetivos comunes como son las acciones de promoción y prevención de la salud sexual entre personas jóvenes en los entornos comunitarios de sus localidades.

Las personas asistentes han participado en uno de los cinco talleres que se han desarrollado de 9.30 a 12.00 horas y que han sido impartidos tanto por entidades con experiencia en el ámbito comunitario, como por personas expertas en educación sexual. Concretamente, el centro sexológico Emaize ha ofrecido dos talleres: 'Vincularse y desvincularse en las relaciones de manera satisfactoria' y 'Ante la pornografía, más y mejor educación sexual'. Por su parte, Lantxotegi ha abordado el tema 'Diferentes significados culturales desde una mirada sexológica y comunitaria'.

La profesora e investigadora de la UPNA Rut Iturbide ha impartido un taller sobre 'Prevención e intervención frente a la violencia sexual en el ámbito comunitario' y Soraya Calvo, profesora e investigadora de la Universidad de Oviedo, ha liderado el taller sobre 'Expresiones digitales de la sexualidad: impactos mediáticos en la construcción de nuestras relaciones'.

Tras el descanso, ha tenido lugar el espectáculo 'Acompañando(nos): un viaje de lo individual a lo colectivo', a cargo de Nuria Cano Cano, sexóloga y fundadora de la compañía teatrosexualidad Ménudas Pájaras.

Además, el 20 de mayo de 18.00 a 20.00 horas se celebró en el Palacio del Condestable una gala del concurso de cortos organizada por la Comisión Ciudadana Antisida de Navarra.

En este espacio de encuentro se proyectaron los trabajos realizados, que recogen experiencias, intereses y puntos de vista sobre la sexualidad de la juventud.