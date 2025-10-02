Alfaro reclama que los futuros fondos europeos den "mayor peso" a la vivienda en alquiler "asequible y social"

PAMPLONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha defendido este jueves, durante la sectorial de Vivienda celebrada en Madrid, que los futuros fondos europeos en materia de Vivienda que ya han sido anunciados por el comisario de Energía y Vivienda de la UE, Dan Jorgensen, "den un mayor peso a la promoción y construcción de vivienda en alquiler asequible y social frente a los MRR en donde el 80% de los fondos recibidos se destinaron a la rehabilitación de edificios para la mejora de la eficiencia energética".

En este sentido, Alfaro ha recordado que Navarra va a destinar 80 millones de euros a las subvenciones a comunidades de propietarios en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), "frente a los 14 que han llegado para la promoción de vivienda en alquiler", según recoge el Gobierno foral en un comunicado.

Así, ha esperado que "en los nuevos criterios de reparto que establezca el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana se tenga en consideración tanto la importancia capital de ampliar el parque público de vivienda como la capacidad de gestión y ejecución de comunidades que contamos con sociedades públicas consolidadas, como es el caso de Nasuvinsa, y todo un ecosistema ya establecido".

Alfaro ha destacado que en Navarra "esta preponderancia de la promoción de vivienda pública en alquiler cuanta con más sentido si cabe ya que desde el pasado mes de junio en Navarra hemos duplicado las ayudas propias para la rehabilitación de eficiencia energética con lo que la inmensa mayoría de aquellas comunidades de vecinos que se quedaron fuera de los MRR finalmente van a acometer las obras con las ayudas de Gobierno de Navarra".