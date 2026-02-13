Alfaro reitera al alcalde de Tudela que "debe cumplir la legislación en materia de empadronamiento de migrantes"

Archivo - La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha reiterado este viernes al alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, que "debe cumplir de forma escrupulosa con la legislación vigente en materia de empadronamientos de personas migrantes sin extralimitarse en ningún caso en las competencias que corresponden a las entidades locales".

Alfaro ha recordado al alcalde de Tudela la legislación vigente en materia de empadronamientos de personas migrantes, "una obligación legal de toda entidad local, independientemente de la situación administrativa en la que se encuentren las personas migrantes, ya que los padrones municipales suponen un registro de situaciones de hecho y no de derecho, como parece desconocer el señor Toquero en virtud del video xenófobo que publicó en sus redes sociales".

En este sentido, la titular del departamento de Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra ha insistido al alcalde de Tudela que "recordar la obligatoriedad de cumplir la ley por parte de una administración pública no es amenazar a nadie, sino recordar que debe cumplir la ley quien tiene que cumplir la ley", y ha confirmado que "el Gobierno de Navarra está ya y va estar vigilante para que no se cometa ninguna irregularidad desde el Ayuntamiento de Tudela y se deniegue el empadronamiento a quien tenga derecho a tenerlo".

Por último, Begoña Alfaro ha tildado de "sarcasmo" que la califique de "zafia y barriobajera un señor como el alcalde de Tudela", en una nota de prensa que ha remitido a los medios este viernes, y se ha reafirmado "una por una en todas las palabras pronunciadas el jueves en el pleno parlamentario".

Por ello, ha pedido a Toquero que "no mezcle sus legítimas aspiraciones políticas, una vez que ha comprobado que ha sido defenestrado por su partido, UPN, con la vida de ciudadanos y ciudadanas de Tudela que merecen todo el respeto y amparo, aunque sean personas de origen migrante, y que se ven en estos momentos en una situación amenazante para sus familias por las ambiciones personales de un señor".