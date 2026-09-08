Alfaro valora "positivamente" que "Navarra sea la comunidad en la que menos crecen los precios de la vivienda"

Archivo - Begoña Alfaro. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno foral valora "positivamente" que "Navarra sea la Comunidad en la que menos ha crecido el precio de la compra-venta de vivienda libre, registrando el incremento más moderado, tal y como recoge el Índice de Precios de Vivienda del Instituto Nacional de Estadística (INE)".

Según este índice, en el segundo trimestre del año los precios subieron en el conjunto de España un 12,2% con respecto al mismo periodo de 2025. Navarra por su parte, ha añadido, registró la menor subida, un 9,5%, seguido de País Vasco (10%) y Cataluña (10,1%). Por el contrario, las mayores subidas de precios se produjeron en Ceuta (15,2%), Asturias (15%), Castilla y León (14,8%) y Aragón (14,6%).

Según la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Politicas Migratorias, "esta moderación en el incremento de los precios de compra de la vivienda libre no es casual, sino que responde a una apuesta de este Gobierno por regular el mercado de la vivienda y por intervenir, desde su ámbito de actuación, para contrarrestar el incremento desbocado de precios que dificultad el acceso a una vivienda digna de una gran parte de la población".

"Por eso, aunque desde la Administración foral no tengamos competencia para regular el mercado de la compra-venta de vivienda libre, las medidas adoptadas en otros ámbitos del mercado tienen consecuencias también en él. Muestra de ello es que la mayor subida registrada en el Índice de Precios de Vivienda en Navarra se produjera a finales de 2024, momento en el que se anunció que la Comunidad foral pondría en marcha las Zonas de Mercado Residencial tensionado", ha explicado Alfaro.

Según ha detallado el Gobierno, tras la declaración de la Zona de Mercado residencial Tensionado en 21 municipios navarros el precio de los alquiles en estas localidades ha descendido un 5,3% en el segundo trimestre de este año con respecto al mismo periodo de 2025. "Los datos acompañan y demuestran que, frente a las comunidades autónomas gobernadas por la derecha, políticas de vivienda como las que se están desarrollando desde Navarra pueden destensar el mercado", ha concluido la consejera.