Alfaro visita en Mutilva la primera promoción de alquiler asequible en Navarra

PAMPLONA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha visitado este viernes la primera promoción de vivienda pública de alquiler asequible en la Comunidad foral, situada en la avenida Mugartea, números 24 y 25 de Mutilva. Se trata de una actuación integrada en el programa de vivienda EtxeON Navarra, orientada a incrementar el parque público de vivienda en alquiler asequible.

El edificio se desarrolla sobre un solar de 2.520 metros cuadrados y "refuerza el compromiso del Ejecutivo foral con el alquiler asequible facilitando el acceso a personas y familias que hasta ahora se quedaban fuera del acceso a la vivienda pública", ha explicado el propio Gobierno de Navarra.

Durante la visita, Begoña Alfaro ha destacado que "EtxeON Navarra es una apuesta estratégica para dar respuesta a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, como es el acceso a una vivienda digna, y lo hace combinando alquiler asequible, junto a otras modalidades que ya se están poniendo en marcha". En este sentido, ha subrayado que "promociones como la de Mutilva demuestran que es posible ampliar el parque público con criterios de eficiencia energética, innovación constructiva y responsabilidad social".

Desde que se abrió el pasado 5 de diciembre la inscripción al censo de solicitantes para la modalidad de vivienda de alquiler asequible, el Gobierno de Navarra ha recibido un total de 443 solicitudes. Esta nueva modalidad está dirigida a aquellas personas que tienen rentas anuales entre el 2,5 y el 4,5 del índice SARA, que para el ejercicio de 2025 estaba fijado en 10.919 euros. Es decir, en cifras aproximadas, para una unidad familiar de una persona, su renta bruta anual se sitúa entre los 28.000 y los 50.000 euros; para la unidad familiar conformada por dos personas, entre 37.000 y 67.000 euros; para la de tres, entre los 40.000 y los 72.000 euros; y para la unidad familiar de cuatro miembros entre 42.000 y 76.000 euros.

La propuesta arquitectónica visitada esta mañana, seleccionada mediante concurso público, corresponde al estudio OFS Architects, con el lema 'Concéntrico'. La dirección de ejecución de obra y la coordinación de seguridad y salud están a cargo de ATERPE Aparejadores, S.L.P., mientras que la ingeniería autora de los proyectos de instalaciones y de la dirección de obra es INARQ Ingenieros.

Las obras fueron adjudicadas en diciembre de 2024 a la empresa Construcciones Garbayo Chivite, S.L., y cuentan con financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), a través del Programa 6 de los fondos Next Generation EU.

Por parte de Nasuvinsa, la coordinación del proyecto ha correspondido a los arquitectos técnicos Idoia Zabalza y Fermín Equiza, del Departamento de Vivienda de la sociedad pública.

El director gerente de Nasuvinsa, Javier Burón, ha señalado que "esta promoción refleja el modelo que estamos impulsando desde la sociedad pública: vivienda en alquiler asequible, con altos estándares de eficiencia energética, un elevado grado de industrialización y una clara orientación al servicio público".

54 VIVIENDAS DE ALQUILER ASEQUIBLE CON CALIFICACIÓN ENERGÉTICA A

La promoción de Mutilva está formada por dos edificios enfrentados que albergan un total de 54 viviendas destinadas al alquiler asequible, además de 81 plazas de garaje y 54 trasteros. El conjunto se estructura en dos plantas de sótano, planta baja, cuatro plantas elevadas y ático.

El programa residencial incluye una vivienda de cuatro dormitorios, 32 viviendas de tres dormitorios, 20 viviendas de dos dormitorios y una vivienda de un dormitorio, todas ellas con trastero y plaza de aparcamiento vinculados.

Los precios de alquiler asequible se sitúan, de forma aproximada, en 425 euros mensuales para las viviendas de un dormitorio; 550 euros para las de dos dormitorios; 675 euros para las de tres dormitorios; y 910 euros para las de cuatro dormitorios, variando en función de la superficie útil de cada vivienda, dado que el precio máximo de referencia se establece en 8,25 euros por metro cuadrado útil. A estos importes habrá que añadir, en su caso, el coste correspondiente a la plaza de garaje, con un precio máximo de 72,47 euros mensuales por plaza, así como el del trastero, cuyo alquiler se fija en un precio máximo de 2,41 euros por metro cuadrado útil.

Desde el punto de vista constructivo, el edificio combina estructura de hormigón en los sótanos con paneles de madera contralaminada (CLT) en las plantas sobre rasante, apostando por un alto grado de industrialización, ya que tanto los muros de los sótanos como los paneles de CLT son elementos prefabricados.

La promoción ha obtenido la calificación energética A, la más exigente en la escala de eficiencia. Las fachadas se ejecutan mediante sistemas industrializados de CLT, con aislamiento continuo por el exterior, fachada ventilada y trasdosado interior con aislamiento.

La producción de calefacción y agua caliente sanitaria se realiza mediante un sistema centralizado de aerotermia, apoyado por placas fotovoltaicas, y las viviendas cuentan con suelo radiante. Además, disponen de ventilación mecánica controlada con recuperadores de calor.

Las viviendas se entregan completamente acondicionadas para su uso en régimen de alquiler, con carpintería exterior de PVC con rotura de puente térmico, pavimento cerámico porcelánico, carpintería interior de madera laminada y cocinas equipadas con mobiliario de cocina, encimera de granito, campana extractora, vitrocerámica y fregadera.