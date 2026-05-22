Alumnado de Formación Profesional Especial presentan sus proyectos centrados en la reducción y reciclaje de residuos

Uno de los grupos participantes, en la segunda edición del programa de desarrollo de proyectos medioambientales, celebrada en Peralta. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Peralta ha acogido este viernes la segunda edición del programa de desarrollo de proyectos medioambientales y de residuos organizado por el Consorcio de Residuos de Navarra junto a seis centros de Formación Profesional Especial de Navarra. Los 90 estudiantes participantes han impulsado proyectos centrados en la reducción y valorización de residuos, el compostaje, la reutilización de materiales y la reflexión sobre hábitos de consumo responsables.

El director general de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodriguez, ha señalado durante la clausura del acto que "la apuesta por la integración de las personas de Educación Especial en el programa educativo que se oferta ha sido una experiencia muy enriquecedora que nos animará en futuras ediciones y cursos escolares". "Nos habéis dado una lección en valores de integración y compromiso por la sostenibilidad para el desarrollo en nuestra tierra", ha añadido.

Junto a Rodríguez, en la jornada también han participado el alcalde de Peralta, Juan Carlos Castillo, el presidente de la mancomunidad de Ribera Alta, Chema Palacios, y Óscar Rubio, representante de Residuos de Navarra.

Tras la bienvenida del primer edil de Peralta, Óscar Rubio ha sido el encargado de conducir el acto, y ha destacado la apuesta de Residuos de Navarra por el programa educativo escolar y ha agradecido la implicación de direcciones, profesorado y alumnado presente. "Esta iniciativa ya está consolidada en la comunidad escolar", ha concluido.

Por su parte, el presidente de la Mancomunidad de Ribera Alta ha querido poner en valor el trabajo de los alumnos. "Nos dais lecciones de cómo debemos hacer nuestro trabajo, nos enseñáis a ser mejores y más responsables con el cuidado de nuestro entorno", ha indicado.

Los alumnos y docentes participantes en el programa pertenecen a los centros Sakana LHIIP Altsasu, IES EGA San Adrián, IES Ribera del Arga de Peralta, CIP Tafalla, CIP ETI Tudela, y CEE Torre Monreal de Tudela

UNA JORNADA PARA IMPULSAR LA INTEGRACIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD

En la jornada los centros participantes han mostrado propuestas muy diversas que abarcan desde proyectos vinculados al compostaje y la horticultura hasta iniciativas de reutilización creativa y consumo sostenible:

El Colegio Público de Educación Especial Torre Monreal ha trabajado el autocompostaje y la horticultura compartiendo espacios con alumnado del programa de tránsito a la vida adulta y con una residencia de personas mayores. En FP Sakana LH Altsasu, la correcta separación de residuos y el aprovechamiento de la materia orgánica han permitido obtener compost para cultivar hortalizas destinadas posteriormente a la cafetería del centro.

Asimismo, ETI Tudela ha desarrollado una iniciativa basada en la creatividad y el trabajo colaborativo con la elaboración de obras inspiradas en Vincent Van Gogh a partir de tapones reciclados, bajo el mensaje de que pequeños gestos pueden generar grandes cambios.

Por su parte, el IES Ribera del Arga de Peralta ha impulsado acciones como la implantación de vasos reutilizables, visitas a instalaciones de gestión de residuos y la elaboración de nuevos objetos a partir de materiales desechados. El IES Ega de San Adrián ha presentado el proyecto 'Chartarte', con la creación de elementos artísticos y funcionales mediante la reutilización de residuos metálicos y tecnológicos, además de iniciativas de compostaje aplicadas a la huerta escolar.

Finalmente, el Centro Integrado Politécnico de Tafalla ha promovido una reflexión sobre el impacto ambiental y social de la industria textil a través de actividades de recogida, intercambio y reutilización de ropa.

Como reconocimiento a la implicación del alumnado y profesorado, las personas participantes disfrutarán próximamente de una jornada lúdica en el parque de la naturaleza Sendaviva. Estas iniciativas se desarrollan en el marco de Residuos de Navarra, entidad integrada por el Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Cohesión Territorial, y las 15 entidades locales que forman parte del proyecto.