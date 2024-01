Alzórriz dice que UPN vota en el Congreso "contra los ciudadanos" de Navarra al rechazar los decretos anticrisis

PAMPLONA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ramón Alzórriz, ha criticado "el ataque de las derechas y más concretamente de UPN contra los ciudadanos y ciudadanas de nuestra tierra, concretamente contra la clase trabajadora", después que los regionalistas votaran en el pleno del Congreso en contra de los decretos anticrisis presentados por el Gobierno de España.

Alzórriz ha afirmado, en declaraciones a los medios, que desde UPN "empezaron no apoyando la reforma laboral que ha beneficiado a miles y miles de trabajadores, siguieron en el anterior pleno del Parlamento de Navarra votando 'no' a ayudar a más de 300 familias que trabajan en Sunsundegui, y ayer volvieron a decir 'no' al contrato de relevo que beneficia a cientos de personas que trabajan en la industria navarra, y no contentos con eso, votaron 'no' a la mejora de las pensiones de un 3,8%, votaron 'no' a la bajada del IVA para los productos básicos, votaron 'no' a la bajada del precio de la luz y del gas, votaron 'no' para rebajar el billete del transporte urbano".

El portavoz socialista ha añadido que "esta es la política inútil que realiza UPN, este es el ataque permanente que hace a los trabajadores y trabajadoras de nuestra tierra, este es el abandono que realiza a los ciudadanos de Navarra". "Es una política que no sirve para mejorar sus vidas, sino para engordar las ansias de venganza de su líder, Javier Esparza", ha dicho.

Respecto al voto de Podemos en contra del decreto sobre subsidio de desempleo, Alzórriz ha señalado que "evidentemente es un despropósito, no se puede decir que se quiere ayudar a las personas y votar en contra de las ayudas que mejoran la vida de esas personas". "No tengo ninguna duda ni ningún complejo en decirlo. Creo que flaco favor están haciendo a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país uniendo sus votos a los de la derecha, a UPN, al Partido Popular y a Vox para tumbar un decreto que lo que hace es ayudar a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país", ha asegurado.

El portavoz del PSN ha indicado que "Contigo-Zurekin -coalición en la que se integra Podemos- es mi socio de Gobierno aquí en Navarra, que está integrado en Sumar". "Sumar está integrado en el Gobierno de España y el Gobierno de España en su conjunto, incluido Sumar, es el que propone las mejoras de la clase trabajadora de este país", ha dicho.

Alzórriz ha afirmado que él se centra en UPN "porque es el partido mayoritario en Navarra, es el que ha obtenido el respaldo mayoritario de la ciudadanía navarra, que no total, y por lo tanto es el que tiene la responsabilidad de defender a los navarros y navarras, que es lo contrario de lo que está haciendo, está atacando a la clase trabajadora".

En todo caso, sobre los acuerdos alcanzados por el Gobierno de España para aprobar los decretos, Alzórriz se ha remitido "a las palabras que dijo ayer el presidente, lo que bien acaba es positivo y bueno para nuestro país, dentro de las negociaciones siempre hay tensiones, lo que hay que hacer es sacar las cosas adelante, y ayer se sacaron". "Había mucha gente salibando para ver si se tumbaban los decretos y poder decir que el Gobierno había perdido y en este caso no pasó. El Gobierno volvió a negociar, volvió a acordar y volvió a sacar los decretos importantes que mejoran la vida de la gente adelante", ha señalado.

Así, ha afirmado que "estamos de acuerdo con llegar a acuerdos que mejoren la vida de la gente, cuando esos acuerdos son beneficiosos para subir las pensiones un 3,8%, para bajar el recibo de la luz y el gas, para bajar el IVA a los productos básicos, o para bajar el transporte urbano o ayudar a topar el alquiler, estamos contentos".