Alzórriz pide a Na+ que diga "de una vez" si su palabra es sincera y si quiere negociar "sin vetos" los Presupuestos

PAMPLONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSN en el Parlamento foral, Ramón Alzórriz, ha pedido a Javier Esparza (Na+), después de que éste haya emplazado a María Chivite a alcanzar a un acuerdo tras las palabras de Otegi, a que "diga de una vez si su palabra es sincera". "Si Navarra Suma se quiere volver a sentar a negociar, por fin, estaremos encantados, pero sin vetos porque la sociedad navarra no necesita ni quiere vetos, quiere soluciones", ha dicho.

En declaraciones a los medios de comunicación, Alzórriz ha dicho que les parece "muy triste" y "muy penoso" que Navarra Suma "siga instrumentalizando el dolor, a las víctimas del terrorismo" y "perpetuando los vetos en la Comunidad para aprobar unos Presupuestos o no" cuando hace unos días "se levantó en cinco minutos de la mesa de negociación" de las cuentas con el Gobierno.

El portavoz socialista ha criticado que Navarra Suma "ahora dice que con tal de que no esté un grupo votado por un número importante de navarros" se sentará a acordar. "No entendemos a qué está jugando Navarra Suma en un momento tan delicado, cuando la sociedad más necesita convivencia, ellos más claman por la confrontación en esta tierra", ha expuesto.

Según ha dicho, "necesitamos convivencia con memoria, necesitamos avanzar sin odios, necesitamos memoria, justicia y reparación pero también necesitamos avances". "Por eso, hay que poner en valor esta semana que la izquierda abertzale ponía por primera vez en su discurso a las víctimas de ETA en el centro; no nos vale, no es suficiente, hay que seguir avanzando, hay que condenar el terrorismo y hay que decir que eso nunca debió ocurrir, hay que decir que en democracia hay que defender las cosas con la palabra y no con las bombas", ha dicho, para añadir que "eso se les exigió".

Alzórriz ha señalado que, después de diez años, "hacemos política sin miedo y eso es una cuestión fundamental". "Cuando hablamos de víctimas, no las utilicemos; cuando hablamos de Presupuestos pensemos en las personas, no mezclemos, que es lo que está haciendo Navarra Suma, intentando confundir a una sociedad cansada permanentemente del conflicto", ha dicho, para indicar que la sociedad quiere "políticos que solucionen problemas, que pongan lo que les une en el centro de su acción, que pongan a las políticas ilusión, esperanza y futuro".

El socialista ha manifestado que en el "beneficio común" para los ciudadanos, al PSN "nos encontrarán siempre". "En el conflicto no nos volverán a encontrar", ha advertido, para afirmar que "nosotros tendemos la mano a todas las fuerzas políticas". "Si Navarra Suma de quiere volver a sentar, por fin, a negociar, estaremos encantados, pero sin vetos porque la sociedad navarra no necesita ni quiere vetos, quiere soluciones", ha dicho.

Ramón Alzórriz ha emplazado así a Navarra Suma a que "diga de una vez si su palabra es sincera, si quieren de verdad solucionar los problemas de Navarra, si se quieren sentar a negociar sin vetos unos Presupuestos que benefician al conjunto de la sociedad". "Más allá de eso no hay futuro ni negociación", ha aseverado, para pedirle que "elija" con "tranquilidad".