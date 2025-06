Alzórriz (PSN) mantiene su "confianza" en Cerdán y afirma que hay una "cacería" de "una manada de hienas"

PAMPLONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicesecresatario general del PSN y portavoz en el Parlamento de Navarra, Ramón Alzórriz, ha reiterado este jueves su "confianza" en su "compañero y amigo" Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, después de que varios medios de comunicación informen de una grabación intervenida por la UCO de la Guardia Civil que presuntamente implicaría a Cerdán en un cobro de comisiones.

En declaraciones a los medios de comunicación, Alzórriz ha expresado su "malestar por la cacería que se está realizando por esa manada de hienas que viene a atacar a una persona y a un partido sin que la justicia haya determinado nada y además intentando traer ese lodo de Madrid a Navarra, reinterpretando, manejando una información desde los medios o la desinformación de medios que nos llenan y nos inundan de 'fake news' y de mentiras".

El dirigente socialista ha explicado que esta misma mañana ha hablado con Cerdán. "Además de ser mi secretario de Organización federal, es mi amigo. Y como amigo también y como secretario de Organización le he llamado para ver cómo estaba. Es un momento duro porque hay una indefensión manifiesta, porque él no tiene las investigaciones que la UCO ha realizado, mientras que otros medios de comunicación parece ser que tienen sesgos, cuestiones delimitadas y no el global de la investigación. Por lo tanto, lo que quiere y lo que desea es que salga todo a la luz y que él se pueda defender", ha afirmado.

Alzórriz ha destacado que "hay una investigación judicial, la cual respetamos y esperamos que se vayan sabiendo las cosas de una manera oficial para que el Partido Socialista y, en este caso, Santos Cerdán, se puedan defender y demostrar su inocencia".

El portavoz socialista ha asegurado que "se están mezclando numerosas cuestiones, en este caso, de manera intencionada". "Los túneles de Belate se adjudicaron de una manera limpia y legal, de una manera honesta y transparente. En este Parlamento ha habido 37 iniciativas en la anterior legislatura y 46 iniciativas en esta legislatura. Ha habido comparecencias de la presidenta del Gobierno de Navarra explicando todo lo que se le ha preguntado. Ha habido comparecencias del presidente de la Cámara de Comptos diciendo que la adjudicación fue absolutamente legal", ha señalado.

Tras ello, Alzórriz ha considerado que "aquí hay un intento de embarrar, de manosear y de intentar meter todo en el mismo saco".

Así, anticipándose a preguntas de los medios, Alzórriz ha afirmado que sigue "manteniendo la confianza en mi compañero y amigo Santo Cerdán". "Hay una investigación en curso. Tristemente, en este país, las informaciones y las investigaciones las saben antes determinados medios de comunicación que los propios implicados. Tristemente, en este país, lo que vale más son los juicios con el rencor y el odio que con informaciones veraces y con la justicia. Nosotros esperaremos a que esa justicia se pronuncie, a que esa justicia investigue con honestidad y con rigor", ha indicado.

Respecto a las comisiones de investigación sobre la adjudicación de las obras de Belate que han planteado UPN y PPN, Ramón Alzórriz ha indicado que "no hay cabida a un circo político cuando está habiendo una investigación judicial, y no hay cabida a ese circo político".

Ha reiterado que en la anterior legislatura "se tuvieron 36 iniciativas parlamentarias y 46 en esta legislatura". "Hay más de 1.000 correos entre los técnicos del departamento en los que se puede ver hasta cuándo iban a echar café. Tristemente, esto es en lo que se ha convertido la política, en lo que quieren convertir la política algunos partidos que casualmente no están en el Gobierno, las derechas en su máxima expresión", ha resaltado.

Ramón Alzórriz ha afirmado que "aquí ha habido ocho técnicos y técnicas de un departamento que estaban en una mesa de contratación". "El secretario que hizo un voto particular firmó esa adjudicación. El interventor que también hizo un voto particular hizo un informe positivo con un reparo no suspensivo. Hubo una mayoría de esa mesa que dio la adjudicación y, por lo tanto, ningún temor, ningún miedo a la labor que ha hecho el Gobierno de Navarra y a las adjudicaciones que ha realizado el Gobierno de Navarra", ha asegurado.

El dirigente socialista ha indicado que "cualquiera puede saber el incremento patrimonial que tenemos, las modificaciones que hay en nuestro patrimonio, en nuestras cuentas". "No tenemos nada que esconder. Lo que otros deberían hacer es demostrar las acusaciones que se están realizando. Y en este país se debería demostrar cuando se acusa a alguien, porque si no, todos somos susceptibles de ser acusados sin ningún tipo de pruebas y por lo tanto eso es una manipulación de la democracia. Hemos tumbado el derecho romano, que nos amparaba a todos y a todas, en el que se dice que todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Ahora mismo se acusa sin pruebas y sin demostrar nada y ya parece que las personas son culpables", ha afirmado.

Así, Alzórriz ha insistido en que "en este país todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario y las informaciones periodísticas juzgan pero no sentencian, quienes juzgan y sentencian son los jueces y a eso nos remitimos". "Confiamos en la justicia, sabemos que va a trabajar con honestidad y con rigor y por lo tanto eso es lo que vale para juzgar y sentenciar a una persona", ha señalado.