Alzórriz (PSN) muestra su "confianza total" en Santos Cerdán y afirma "que no se puede difamar" ni "mentir"

PAMPLONA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del PSN y portavoz en el Parlamento de Navarra, Ramón Alzórriz, ha mostrado este lunes su "confianza total" en el secretario de Organización del PSOE, Santo Cerdán, y ha manifestado que "lo que no se puede es mentir, lo que no se puede es difamar, lo que no se puede es atacar personalmente a una persona, lo que no se puede es subir hasta su propia casa para instigarle, para acosarle y para atacarle".

En declaraciones a los medios de comunicación tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento foral, Alzórriz ha incidido en trasladar "máxima confianza" en Cerdán y ha opinado que "esto no es democracia, esto es un ataque a la democracia".

Ha señalado que Cerdán "es quien ha trabajado por mejorar muchas cuestiones que estaban atascadas en el Gobierno de España, es quien ha retomado la conexión de la autovía con Madrid, que estaba aparcada hace 20 años; es quien ha empujado por traer fondos para mejorar la N-121, en la que había antes muertes cada dos por tres y ahora se puede circular de otra manera con mayor seguridad; es quien ha desatascado los túneles de Belate trayendo dinero del Gobierno de España después de 25 años y la amenaza de la Unión Europea de cerrarlos; es quien está empujando para empezar, con fondos del Gobierno de España también en Canasa, la segunda fase del Canal de Navarra".

Alzórriz ha afirmado que "en este país está habiendo una anomalía democrática". "Quienes denuncian sin pruebas obligan a los denunciados a demostrar que no son culpables, esto no se había visto nunca en democracia", ha expuesto.

Centrándose en los túneles de Belate, "que estuvieron 25 años paralizados y con la espada de Damocles de la Unión Europea", el socialista ha señalado que "en este Parlamento en la anterior legislatura, hubo 37 iniciativas parlamentarias". "En esta legislatura, en año y medio, ha habido 46 iniciativas, evidentemente de la derecha, para dilucidar la limpieza y la honestidad en las adjudicaciones. Eso ha pasado en este Parlamento", ha dicho, para añadir que "ha habido un informe de la Cámara de Comptos que decía que era legal lo que se había hecho, que podían haberse modificado algunas cuestiones puntuales, pero decía que había sido legal".

Según ha señalado, "en esta tierra, algunos acusan sin pruebas y luego hay que defenderse". "¿Para qué? Para tapar todo lo que están haciendo el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España, que es bueno y positivo para los ciudadanos", ha expuesto.

El portavoz socialista ha comentado que "en este Parlamento, a lo largo de la anterior legislatura y de ésta, ha habido transparencia total, cientos de iniciativas sobre todo lo que las derechas han querido embarrar y mintiendo además". "Hay transparencia, hay honestidad y hay trabajo en esta Comunidad por parte del Partido Socialista para mejorar la vida de los ciudadanos y no entrar en embarrar el terreno que está queriendo la derecha permanentemente", ha dicho.

Por su parte, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha comentado que la formación regionalista puso en conocimiento de la Justicia la adjudicación de las obras de desdoblamiento de los túneles de Belate para su investigación al considerar que pudiera haber habido "ciertas irregularidades". "Ya dijimos públicamente que íbamos a interponer una denuncia", ha expuesto.

Según ha detallado, "lo hemos puesto en conocimiento para su investigación y es en lo que se está, se está investigando". "Nosotros no somos nadie para fijar una posición sobre esto, tendrá que ser quien le corresponda, que en este caso es la Justicia, y tendrá que ser quien determine si hay responsabilidades o no hay responsabilidades", ha señalado.

A su juicio, presentar una denuncia cuando se observan cuestiones que pudieran ser irregulares "es lo que hay que hacer cuando alguien tiene dudas de un hecho". "Se pone en conocimiento de quien corresponda, para que a partir de ahí haya una investigación, y se deja que se investigue, para que, finalmente, cada uno asuma las responsabilidades que tenga", ha incidido, para afirmar que había visto al portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, "un poco nervioso en la mañana de hoy".

Sobre la puesta en conocimiento de esta adjudicación ante la Justicia, Esparza ha señalado que "no hemos dado una rueda de prensa cuando dimos el paso; nosotros respetamos los tiempos, ponemos en conocimiento datos objetivos, y a partir de ahí, que se tomen las decisiones que se tengan que tomar".