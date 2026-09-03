Amaya Erro, nueva directora del Área de Relaciones con Empresas e Instituciones en el Consejo Social de la UPNA

Amaya Erro Garcés. - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha nombrado a Amaya Erro Garcés directora del Área de Relaciones con Empresas e Instituciones en el Consejo Social, puesto adscrito al Vicerrectorado de Calidad, Economía y Estrategia. Profesora titular del departamento de Gestión de Empresas e investigadora del Instituto INARBE de la institución académica, cuenta con experiencia en los ámbitos universitario, empresarial e institucional.

Amaya Erro es licenciada en Economía por la Universidad de Navarra, donde obtuvo el Premio Extraordinario de Fin de Carrera en 1999, y doctora en Economía por la UPNA desde 2007, con la calificación de sobresaliente cum laude. En junio de 2024, logró la acreditación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) para el acceso al cuerpo de catedráticas y catedráticos de universidad.

Entre 1999 y 2014, desarrolló su actividad profesional en la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra, institución a la que se incorporó como becaria y en la que asumió posteriormente diferentes responsabilidades. Durante esta etapa, trabajó en ámbitos como la creación de empresas, la internacionalización y la elaboración de estudios, y se integró en los equipos de dirección y estrategia. Entre 2011 y 2014, ocupó la dirección general de la entidad.

Desde 2014, preside la Asociación Kratos, un grupo de pensamiento dedicado al análisis de cuestiones económicas y empresariales. También forma parte de la Comisión de Organización y Sistemas de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA).

En el ámbito universitario, Amaya Erro ha impartido más de 2.600 horas de docencia durante diecinueve cursos académicos, tanto en titulaciones de grado como de máster. Ha desarrollado esta labor en castellano y en inglés, en las modalidades presencial y en línea, y es también profesora-tutora del Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Pamplona.

Además, ha ejercido la docencia en universidades de Alemania, Bélgica, Francia e Italia. En la UPNA, es directora académica del Máster Universitario en International Business y ha dirigido varias tesis doctorales.

Su actividad investigadora se centra en la investigación-acción, el teletrabajo, la gestión de los recursos humanos y la digitalización. Es autora de libros, capítulos de obras colectivas y más de treinta artículos publicados en revistas científicas. Asimismo, ha dirigido proyectos y contratos de investigación y de transferencia de conocimiento, ha formado parte de consejos editoriales y ha evaluado propuestas presentadas a convocatorias nacionales e internacionales.

En 2007, recibió el Premio Nacional ICARO al mejor proyecto de investigación por un estudio sobre el desarrollo del sector de la automoción en la Comunidad foral y su dependencia de Volkswagen Navarra.