Una persona fallecida y varias heridas al perder el control un camión en Pamplona

Un camión de la basura atropella a varias personas al perder el control en la plaza Navarrería de Pamplona. - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS

PAMPLONA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una personas ha resultado herida y varias más heridas de diversa consideración este domingo por la tarde al ser atropelladas por un camión de la basura que ha perdido el control en la plaza de Navarrería, en Pamplona. Algunas han quedado atrapadas debajo del vehículo y han tenido que ser rescatadas por los bomberos.

Según ha informado la Policía Municipal de Pamplona en el lugar a los periodistas, hay dos personas heridas con pronóstico reservado, que han sido trasladadas al Hospital Universitario de Navarra; y otras dos heridas leves que han sido trasladadas al centro Doctos San Martín.

Según han explicado a Europa Press fuentes de la Policía Municipal de Pamplona, que se encargan de la investigación, el suceso se trata de un accidente y hay varias personas heridas aunque de momento se desconoce el número.

Efectivos del servicio de bomberos de Navarra trabajan en estos momentos para tratar de rescatar a algunas personas que han quedado atrapadas bajo el vehículo. También se ha movilizado una ambulancia para la atención y traslado de los heridos.

Agentes de la Policía Foral están colaborando para acordonar la zona y cortar las calles adyacentes para facilitar el acceso de los diferentes recursos de emergencia.