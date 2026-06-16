Amplio respaldo del Parlamento de Navarra a una moratoria "integral" a la instalación de plantas de biogás

Comisión de Desarrollo Rural del Parlamento de Navarra. - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Desarrollo Rural del Parlamento de Navarra ha aprobado este martes una resolución presentada por Contigo-Zurekin con la que se insta al Gobierno de Navarra a "impulsar las medidas legales reglamentarias o ejecutivas oportunas para establecer una moratoria integral a la instalación de plantas de biometanización o biogás" en la Comunidad foral.

La iniciativa ha contado con los votos a favor de UPN, EH Bildu, Geroa Bai, PPN y Contigo-Zurekin, y la abstención del PSN.

El Parlamento foral pide que se establezca la moratoria "hasta que se cuente con un ecosistema normativo garantista, participado por el sector agropecuario, por la ciudadanía, así como por los municipios afectados, que permita pautar un despliegue ordenado, sostenible y acorde con la situación de crisis climática, falta de biodiversidad y consumo excesivo de los recursos".

En la exposición de motivos, la moción impulsada por Contigo-Zurekin afirmaba que el Parlamento de Navarra aprobó el 30 de octubre de 2025 la modificación de la ley foral reguladora de las Actividades con Incidencia Ambiental para aprobar una moratoria que "daba cobertura legal a los proyectos más polémicos hasta la fecha, los de Arróniz y de Sesma, pues el texto final respondía a una enmienda in voce de sustitución consensuada por UPN y PSN como alternativa al artículo único de la proposición de ley impulsada por EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin".

En ese sentido, Contigo-Zurekin añadía que se ha constatado "la insuficiencia de residuos ganaderos en Navarra que sustenten el boom de estas plantas de biometanización y que, además, durante los últimos días se ha conocido que el Gobierno de Navarra ha estimado recursos y anulado autorizaciones referidas a los proyectos de las plantas de biometano de Arróniz y de Sesma, considerando el argumento de que, al no disponer de autorización de todas las personas titulares de las parcelas, los proyectos carecen de base territorial suficiente para aplicar en campo los digestatos obtenidos, entre otras consideraciones".

Por todo ello, proponía "impulsar las medidas oportunas para establecer una moratoria integral a la instalación de plantas de biometanización o biogás".