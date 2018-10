Ana Beltrán (PPN) dice que "en Pamplona cada vez somos menos libres, amedrentados por los radicales"

Publicado 16/07/2018 12:08:45 CET

PAMPLONA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular de Navarra, Ana Beltrán, ha criticado "el intento del alcalde Asiron de blanquear sucesos ocurridos en San Fermín al afirmar que han sido 'unos de los mejores Sanfermines de los últimos años', y obviando hechos gravísimos que denotan que en Pamplona no hay libertad ni siquiera para vivir los Sanfermines si no eres abertzale".

En un comunicado, Beltrán ha indicado que "cuando una parte de la población no puede moverse libremente por Pamplona en San Fermín, no puede decirse que hayan sido unas buenas fiestas" y ha señalado que "una sociedad no es libre mientras no se respeten los derechos fundamentales, y en Navarra no se respetan".

A su juicio, "el alcalde, en su balance, ha obviado intencionadamente las agresiones que sufrieron unos mozos durante el lanzamiento del Chupinazo al cantar '¡Que viva España!', y ha hecho caso omiso al hecho de que un político del Partido Popular, candidato a la presidencia, haya sufrido un escrache en su visita a Pamplona; ni siquiera ha mostrado su solidaridad por este hecho".

Para Ana Beltrán, "es absolutamente lamentable la falta de condena de estos sucesos por parte del alcalde, así como el silencio también de otros partidos". "Si los agredidos hubieran sido miembros de sus partidos, aún estaríamos escuchando los gritos de cólera y condena, lo que demuestra una vez más el doble rasero con el que se mueven algunos, que como siempre, ven la paja en el ojo ajeno y nunca la viga en el propio", ha indicado, para agregar que "el alcalde haya omitido estos sucesos en su balance le hace cómplice silencioso de lo ocurrido".

Ha criticado, por otro lado, que "el alcalde ni siquiera habló en su rueda de prensa, y fue contestado por la concejal de Seguridad Ciudadana a preguntas de los periodistas, del del llamado 'top manta', es decir, la proliferación de venta ilegal en San Fermín, que ha aumentado exponencialmente desde que el cuatripartito gobierna Pamplona, y también por la dejadez y permisividad del Gobierno de Navarra, cuyo responsable de Comercio, el vicepresidente Ayerdi, no vela por los intereses de los comerciantes pamploneses y navarros".

La dirigente del PPN en Navarra ha indicado que otro asunto "preocupante" es, en su opinión, "la bajada de la ocupación hotelera en fiestas". "Las campañas de desprestigio de las fiestas, la imagen que se traslada de que Pamplona es una ciudad sin ley durante 9 días, algo que no ha terminado por mucho que el alcalde así quiera pensarlo, la negatividad en relación a los espectáculos taurinos, denostados por el propio alcalde Asirón, no favorecen en absoluto la llegada de visitantes, y eso influye negativamente en la economía y en los ingresos de las fiestas", ha dicho.

Finalmente, Beltrán ha señalado que "hay que destacar como aspecto positivo el hecho de que, gracias a las advertencias del Partido Popular de Navarra, gracias al burofax que enviamos al alcalde, y gracias al anuncio de que interpondríamos una querella por prevaricación si colocaba la ikurriña de manera ilegal en Pamplona, este año la bandera de la Comunidad Autónoma Vasca no ha ondeado en el Ayuntamiento durante el Chupinazo, algo de lo que nos congratulamos y enorgullecemos enormemente".