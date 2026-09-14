Ana María Amadoz, seleccionada como candidata para competir con la Selección Española de Ciberseguridad

Ana María Amadoz, en la UPNA. - UPNA

PAMPLONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ana María Amadoz Rodríguez, graduada en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación y estudiante este curso del Máster Universitario en Ciberseguridad, ambos títulos por la Universidad Pública de Navarra (UPNA), es una de las 20 personas seleccionadas en toda España como candidata a competir con la Selección Española de Ciberseguridad (ECSC Team Spain 2026) en la European Cybersecurity Challenge (ECSC2026), que tendrá lugar en octubre en Alemania. La estudiante fue elegida de entre 168 personas participantes.

Las pruebas de selección, dirigidas a jóvenes de entre 18 y 25 años de toda España y que tuvieron lugar a comienzos de agosto, estaban convocadas por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Consistían en resolver una serie de retos técnicos basados en hackear sistemas para obtener puntos, y además se evaluaban una serie de aptitudes complementarias. Tras otra fase intermedia, la siguiente tendrá lugar del 26 al 29 en septiembre en León y seleccionará con otra serie de pruebas a las 14 personas (10 titulares y 4 suplentes) que representarán definitivamente a España en la ECSC2026, en la ciudad de Bochum (Alemania).

Con esta iniciativa, el INCIBE busca desarrollar el talento joven en el campo de la ciberseguridad mediante actividades prácticas que permitan identificar perfiles de alto potencial y reforzar las capacidades técnicas necesarias para responder a los retos actuales del sector. La competición constituye, según ha expuesto la UPNA, una oportunidad para fomentar vocaciones, favorecer el aprendizaje práctico y acercar a los participantes a un entorno de competición internacional de máximo nivel. Las pruebas están alineadas con las disciplinas oficiales del ECSC y reproducen escenarios técnicos similares a los que se enfrentarán posteriormente los integrantes de la selección española.

La estudiante seleccionada obtuvo, en 2025, junto a su equipo, el segundo lugar en el evento CTF del Navarra CyberTalent 2025 organizado por Cátedra de Ciberseguridad de la UPNA y el Navarra Cybersecurity Center.

EUROPEAN CYBERSECURITY CHALLENGE

El European Cybersecurity Challenge (ECSC) es la principal competición europea de ciberseguridad dirigida a jóvenes talentos, organizada por la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA). Cada país participante conforma una selección nacional que compite en diferentes pruebas técnicas relacionadas con disciplinas como criptografía, explotación de vulnerabilidades, ingeniería inversa, hacking y/o seguridad web. La edición de 2026 reunirá a los mejores equipos nacionales europeos en una competición cuyo objetivo es fomentar el talento, promover la colaboración entre países y fortalecer las capacidades de ciberseguridad en toda Europa.