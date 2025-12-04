Anabel Eguillor, nueva decana del Colegio de Psicología de Navarra

Nueva Junta de Gobierno del Colegio de Psicología de Navarra, encabezada por la decana Anabel Eguillor (4ª por la izquierda). - COLEGIO DE PSICOLOGÍA DE NAVARRA

PAMPLONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pasado lunes 24 de noviembre la Comisión Permanente de la Junta Electoral del Colegio de Psicología de Navarra acordó proclamar la elección de la única candidatura presentada a las elecciones de la Junta de Gobierno del Colegio. El único equipo presentado estará presidido como decana por la psicóloga Anabel Eguillor Cabrerizo, que tendrá en su equipo a David Brugos Miranda como vicedecano; Tania Camino Sánchez como tesorera; y Lidia Rupérez Lana como secretaria.

La Junta de Gobierno la completarán como vocales: Matilde Lahera Marín, vocal del Área de Psicología del Trabajo, Organización y RRHH; Sarah Macho Fernández, vocal del Área de Psicología de la Intervención Social; Itzal Puchol Martínez, vocal del Área de Psicología Clínica y de la Salud; Silvia García Alfaro, vocal del Área de Psicología Educativa; y Elkin Oswaldo Luis García, vocal del Área de Psicología y Transformación Digital, detalla el Colegio de Psicología en una nota de prensa.

De esta forma se produce una renovación en la Junta de Gobierno del Colegio de Psicología de Navarra tras los doce años de mandato de Rosa Ramos Torío, que se mantiene como vicesecretaria del Consejo General de la Psicología de España. Esta Junta de Gobierno dirigirá el Colegio de Psicología de Navarra durante el periodo 2025-2029.