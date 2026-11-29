La candidata de Frente Amplio al Senado por Navarra en la coalición Senado de Progreso, Ane Sánchez - EUROPA PRESS

PAMPLONA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Frente Amplio al Senado por Navarra en la coalición Senado de Progreso, Ane Sánchez, se ha mostrado "optimista y positiva" y ha considerado que "los resultados que va a obtener nuestro espacio van a ser buenos".

Así lo ha afirmado este domingo, en declaraciones a Europa Press, después de depositar su voto en el colegio Los Sauces de Barañáin. Preguntada sobre qué espera de la noche electoral, ha indicado que "como soy una persona muy nerviosa, yo creo que estaré nerviosa, pero estoy muy optimista y positiva".

"Yo creo que los resultados que va a obtener nuestro espacio van a ser buenos, que el conjunto del resultado va a ser una mayoría progresista y, por lo tanto, vamos a cumplir el objetivo que teníamos marcado", ha manifestado.

Ane Sánchez ha animado a la ciudadanía "a participar, a hacer uso de su derecho a voto, porque hoy es un día muy importante". "Está en juego el modelo de país que queremos para el resto de los años, entonces es importante que la gente se movilice y ejerzamos el derecho a voto", ha subrayado.

La candidata también ha esperado que "sea una jornada sin incidentes, que todo funcione con normalidad, con cordialidad y que haya una movilización masiva y que haya una alta participación en estas elecciones".

En cuanto al transcurso de su jornada electoral, ha remarcado que "yo voy a hacer lo que hago siempre, voy a estar de apoderada, como he hecho toda mi vida mientras milito". "Voy a estar durante toda la mañana de apoderada. Luego por la tarde voy a estar con mis hijas en casa, viendo una película, estando tranquila. Y luego a la noche estaremos realizando el seguimiento de los resultados desde la sede con, me imagino que nervios", ha apuntado.

Ane Sánchez también ha querido agradecer la labor de "todos los trabajadores y trabajadoras que hoy hacen posible que la ciudadanía podamos votar, podamos ejercer nuestro derecho a voto, porque son jornadas largas, pero totalmente necesarias para poder llevar a cabo las votaciones".

También ha trasladado su agradecimiento "a las más de 100 personas que van a estar hoy de apoderados del Frente Amplio en todos los colegios electorales de Navarra". "Gracias también por su labor, porque también es totalmente fundamental", ha apuntado.