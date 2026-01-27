Antxon Alonso afirma que "evidentemente no" ha facilitado una trama corrupta a través de Servinabar

El fundador y administrador de Servinabar 2000 SL, Joseba Antxon Alonso, comparece ante la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas, a 27 de enero de 2026, en Pamplona, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El administrador de Servinabar, Antxon Alonso, apenas ha roto su silencio este martes en su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas y en uno de los escasos momentos en los que ha tomado la palabra ha afirmado que "evidentemente no" ha facilitado una trama corrupta alrededor de Servinabar.

La comparecencia de Alonso se ha prolongado durante algo más de tres horas y a lo largo de ella, tal y como ha señalado al inicio de la sesión, se ha acogido a su derecho a no declarar, al estar investigado en el Tribunal Supremo. Ha expresado así "el máximo respeto que desempeña el Parlamento de Navarra, pero "dado que el objeto de esta comisión coincide sustancialmente con el de la causa penal actualmente en tramitación ante el Tribunal Supremo en la que me encuentro investigado, y siguiendo la recomendación expresa de mi letrado, me acojo a mi derecho a no declarar".

Así, ha escuchado el interrogatorio que le han realizado todos los grupos guardando silencio prácticamente durante toda la comparecencia, pero ha tomado la palabra en momentos muy puntuales para hacer algunos breves comentarios. Durante las intervenciones de los portavoces, ha realizado muecas visibles, como sonrisas o negativas con el rostro, o incluso suspiros.

Uno de esos momentos en que ha hablado ha sido cuando el portavoz de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido, le ha preguntado en varias ocasiones si ha facilitado una trama de corrupción alrededor de su empresa, a lo que finalmente ha respondido: "Evidentemente, no".

Además, Miguel Garrido ha insistido a Alonso en que es "una de las pocas personas que conoce todo lo sucedido" y le ha pedido que aporte la información que facilite el trabajo de la comisión de investigación.

También a esto ha respondido Alonso, para afirmar que "nada me gustaría más que poder hablar y explicar la versión de los hechos desde mi prisma, pero debo resguardar el derecho a mi defensa y lo voy a hacer". Así, ha señalado que supone que hablará delante del juez y que responderá "cuando me lo diga mi abogado".

Otro de los momentos en los que ha roto su silencio ha sido para referirse a la adjudicación de las obras del túnel de Belate, también durante el interrogatorio de Contigo-Zurekin. Cuando Miguel Garrido le ha preguntado por qué Sernivabar tenía el 15% en la UTE junto con Acciona y Osés, Antxon Alonso ha leído un escrito. "A este respecto lo que digo es que me he acogido a no declarar, pero también quiero precisar que confío plenamente en el trabajo de los órganos de control y en el esclarecimiento judicial de los hechos", ha señalado.

"En este sentido, los procedimientos de adjudicación a los que se refiere esta comisión han sido examinados por órganos con competencias específicas de control y fiscalización, entre ellos, la Cámara de Comptos de Navarra, así como por auditorías externas independientes encargadas por el propio Gobierno foral, que han concluido que dichas adjudicaciones se ajustaron a la normativa de contratación pública y, esto me importa mucho, no han ocasionado perjuicio económico a la Comunidad foral", ha añadido.

Al finalizar la comparecencia, Antxon Alonso ha dado las gracias a los parlamentarios "por el respeto". "Espero en breve poder hablar", ha indicado.

La sesión ha comenzado con el interrogatorio del portavoz de UPN, Javier Esparza, quien ha afirmado que Alonso ha sido citado en el Parlamento "por constituir una empresa que está siendo investigada como parte fundamental de una presunta trama corrupta que recibía mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública". "Afecta al Gobierno de Pedro Sánchez, pero también al Gobierno de María Chivite", ha señalado.

Además, ha cuestionado que Alonso haya manifestado en anteriores ocasiones que Cerdán "no tiene nada que ver" con Servinabar, pero, "casualidades de la vida, quien paga el piso de Cerdán en Madrid es su empresa, Servinabar".

A las preguntas de UPN, que no ha respondido, Antxon Alonso ha dicho: "Le contestaría muy a gusto a casi todas, pero no voy a contestar porque me lo dice mi letrado".

Tras el turno de UPN, ha tomado la palabra el portavoz del PSN, Javier Lecumberri, quien ha reconocido el "derecho" de Alonso a no declarar, "lo que tiene claros inconvenientes", y ha indicado que hay grupos que pueden "realizar todo tipo de hipótesis, teorías e incluso sin ninguna prueba dar por ciertos hechos que en ningún momento han sido ratificados en ningún lugar".

Ha añadido que el portavoz de UPN ha dicho en su intervención que Navarra "no se merece" esta situación, y ha afirmado Lecumberri que "Navarra no se merece tampoco que sin ninguna imputación en ninguna de las obras públicas de Navarra en el Tribunal Supremo, algunos estén utilizando esta comisión y los trabajos que se realizan con dinero público en Navarra para ensuciar el nombre de Navarra".

Sí ha contestado Antxon Alonso, a este respecto, a la pregunta del socialista sobre si podría confirmar que "en la causa en la que está usted investigado no hay ninguna obra pública en investigación". Ha respondido así el administrador de Servinabar que "a mí me conste, ni una".

Por su parte, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha indicado que "hay muchas cosas por aclarar" y le ha animado a que contestara "porque la sociedad navarra se lo va a agradecer, eso es lo que debería tener en cuenta". Le ha realizado varias preguntas, sin respuesta, sobre la intervención de Cerdán en varias obras o sobre si la contratación de familiares del exdiputado socialista por parte de empresas de Alonso "obedeció a una prestación real de trabajo".

También ha añadido Araiz que le hubiera gustado preguntar, entre otras cuestiones, por el contrato para que Cerdán llegara o no a ser socio de Servinabar o por si "haber guardado este documento fue un error por su parte", ya que, ha preguntado, "ha permitido utilizar un elemento, que puede ser central para construir una trama de corrupción sobre las adjudicaciones de obras públicas".

Desde Geroa Bai, Pablo Azcona ha indicado por su parte que "nos hubiera gustado escuchar sus respuestas, explicaciones e informaciones" si bien ha comentado que "respetamos" que se acoja a su derecho a no declarar al estar investigado. Un derecho, ha expuesto, que da "la oportunidad a algunos portavoces de utilizar su hora de tiempo en exclusiva, porque usted no utiliza el suyo para contestar, da para repetir absolutos relatos, unas veces basados en hechos, otras veces en información que conocemos de los informes de la UCO y otras en conjeturas y relatos basados en las conclusiones que quieren ir sacando".

El portavoz del PPN, Javier García, ha afirmado que Antxon Alonso tenía "una oportunidad para dar luz a muchas preguntas que las planteamos nosotros pero que están en la calle". Le ha preguntado por "el grado de implicación de Santos Cerdán en la actividad de Servinabar" y si "participaba en las decisiones empresariales". También le ha cuestionado "quién le abrió la puerta" del Partido Socialista y del Palacio de Navarra, ante lo que Antxon Alonso ha señalado que le estaban realizando "permanentemente las mismas preguntas" y que si no ha contestado a los anteriores portavoces, "lo lógico" es que tampoco contestara a los siguientes.

El parlamentario de Vox, Emilio Jiménez, ha indicado que "a Vox le preocupan los dineros de los españoles y de los navarros" y "la posible corrupción, mordidas, cohechos, tráfico de influencia, prevaricación, y sobre todo el que se pueda haber convertido Navarra en el epicentro de la corrupción en España". Tras realizarle varias preguntas en torno a Servinabar, ha dicho "queda la duda de qué se ha hecho con los recursos de los navarros". Le ha deseado suerte en su proceso, a lo que Alonso ha respondido que "muchas gracias".