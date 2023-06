Anvite conmemora el Día de las Víctimas del Terrorismo rechazando "cualquier intento de blanquear" la historia de ETA

PAMPLONA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA (Anvite) ha conmemorado este martes en Pamplona el Día de las Víctimas del Terrorismo rechazando "cualquier intento de blanquear la historia de la banda terrorista".

Así lo ha señalado la presidenta de la asociación, Pilar Ollo, en un acto celebrado junto al monumento a las víctimas del terrorismo, ubicado en la Plaza de la Constitución, y al que han asistido la alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, representantes políticos como el presidente de UPN, Javier Esparza, y el presidente del PPN, Javier García, y más de una treintena de ciudadanos.

Ollo ha dado lectura a un comunicado de la asociación para, a continuación, mantener un minuto de silencio en memoria de las víctimas y posteriormente colocar varios ramos de flores a los pies del monumento.

"Rechazamos cualquier intento de blanquear la historia de la banda terrorista y por eso aprovechamos este Día de las Víctimas del Terrorismo para recordar y denunciar la situación actual. No podemos consentir que se mancille la memoria de quienes fueron víctimas de la barbarie y sinrazón etarra. No podemos consentir que la historia escrita con sangre quede diluida por las actitudes y condescendencia de algunos de nuestros mandatarios públicos", ha reivindicado Ollo.

En este sentido, la presidenta de Anvite ha añadido que "no podemos consentir que nuestra juventud crezca olvidando que durante cuatro décadas un grupo de fanáticos campó a sus anchas decidiendo sobre la vida de muchas personas". "Y, de igual forma, no podemos consentir que se blanquee a quienes les encubrieron y ayudaron o, incluso apretaron el gatillo, hoy en las instituciones navarras, vascas y españolas", ha subrayado.

Ollo ha destacado que "casi 4.750 días después" de que se designase el 27 de junio como Día de las Víctimas del Terrorismo hace 13 años, "las víctimas nos sentimos solas". "Aunque las víctimas no dejemos de recordar ni un solo día a nuestros seres queridos asesinados o mutilados, queremos aprovechar el día de hoy para remarcar la importancia de la memoria. De la memoria y de la verdad, porque la memoria se construye con la verdad, y ésta no se puede prostituir a conveniencia. O no se debería poder, aunque se empeñen en lo contrario", ha reivindicado.

Ha añadido Ollo que, "por suerte, ETA desapareció hace casi 12 años gracias a la labor de los Cuerpos de Seguridad del Estado, del conjunto de la ciudadanía y de las propias víctimas con su actitud". "Y no de un Gobierno, pese a que el entonces presidente se obceque en repetirlo hasta creérselo. Aunque fuese bajo su mandato y según sus condiciones y concesiones que hoy seguimos pagando. Nadie piensa que es casual la normalización de EH Bildu, el brazo político de la desaparecida banda", ha subrayado.

También ha criticado que "no tienen desperdicio las recientes alabanzas del delegado del Gobierno en Madrid a EH Bildu, que, dijo, 'ha contribuido a salvar miles de vidas de ciudadanos apoyando el estado de alarma en los momentos más complicados'". "De los cientos de vidas que finiquitó y machacó el terrorismo etarra y se niegan a condenar, parece que se olvidó", ha dicho.

A su juicio, "esta actitud condescendiente con quienes asesinaron incluso a compañeros de partido no es sino parte del plan de blanqueamiento hacia dicho conglomerado". "Porque lo más vergonzoso es que se normalice su actividad como si no hubiese pasado nada. O como si hubiesen asumido sus culpas, reconocido sus errores, condenado aquellos actos delictivos, colaborado con la justicia. Pero mantener viva esa memoria molesta y entorpece para alcanzar o para conservar el poder", ha manifestado.

Según Ollo, "no es nuestra labor ni intención como asociación la intervención política, sino preservar el reconocimiento y la memoria de quienes en Navarra fueron victimas del terrorismo de ETA y, por extensión, de todas las víctimas".