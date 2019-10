Publicado 15/10/2019 13:07:04 CET

Una App permite localizar los desfibriladores automáticos en Navarra. - 'EL ABC QUE SALVA VIDAS'

PAMPLONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Navarro de Salud y la asociación 'El ABC que salva vidas' han diseñado una App que permite localizar a través del teléfono móvil los desfibriladores automáticos (DEA) en Navarra.

La App se denomina 'RAPIDA' y puede acceder a ella cualquier persona que disponga de un 'smartphone' con sistema operativo Android o iOS. Además de permitir localizar los desfibriladores, también ofrecerá información relativa a la detección y actuación ante patologías tiempo-dependientes.

'RAPIDA' es una herramienta para la divulgación de conocimiento sobre la correcta realización de las maniobras de Reanimación Cardio-Pulmonar (RCP) en el adulto y en el niño, ya que la iniciación inmediata de la RCP puede duplicar o cuadruplicar la supervivencia tras la parada cardiaca.

La App incluye información sobre cómo detectar y cómo actuar ante otro tipo de patologías tiempo-dependientes, como son el atragantamiento del adulto y del niño, el ictus y el infarto cardiaco.

Se define la muerte súbita cardiaca como aquella parada cardiaca repentina e inesperada que ocurre en una persona que previamente se encontraba bien. La sangre deja de fluir y el oxígeno que esa sangre transporta no llega a los tejidos, produciéndose lesiones en los órganos. El cerebro es el órgano más sensible a la falta de oxígeno, comenzando a sufrir daños a partir del minuto 3-5. La mayoría de las paradas cardíacas ocurren fuera de los hospitales (59% en los hogares). La activación de la Cadena de Supervivencia (112, RCP y desfibrilación) por parte de cualquier testigo circunstancial marca la diferencia en cuanto al pronóstico de la víctima.

La App muestra en tiempo real qué DEA están activos y cuáles no (estos últimos están en gris), informa acerca de si los datos de los DEA están validados por el SNS o no (los DEA validados tienen un tick verde y los no validados, principalmente porque les falta concretar el horario, tienen un triángulo amarillo), y permite calcular la ruta más rápida desde la ubicación del usuario hasta un DEA (por defecto se calcula andando, pero como la app está integrada con Google Maps, el usuario puede calcular la ruta en coche, transporte urbano, etc.).

Además, los ciudadanos podrán ayudar a mantener actualizada la base de datos de los DEA, tanto para añadir nuevos DEA como para completar/corregir la información de los DEA existentes (ubicación, horario, fotos, etc.). Todos los cambios propuestos serán validados por personal del SNS antes de hacerlos efectivos en la aplicación.

Los tutoriales, que incluyen videos, permiten extender el conocimiento para detectar y actuar ante una parada cardiaca, un atragantamiento, un ictus o un infarto cardiaco.

El siguiente paso de este proyecto levará a trabajar desde el SNS con SOS Navarra para integrar 'RAPIDA' con sus sistemas e incluir, además de la localización de DEA, la localización y contacto en tiempo real con primeros intervinientes. Desde SOS Navarra se podrá entonces, a través de 'RAPIDA', movilizar a cualquier ciudadano que esté cerca de una parada cardiaca para que acuda a iniciar las maniobras de reanimación o para que acerque el DEA más próximo.