Aprobada la convocatoria de oposición de cinco plazas de agente de la Policía Municipal de Pamplona

PAMPLONA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este miércoles sendas convocatorias de empleo público para la Policía Municipal de Pamplona. Se ha aprobado una convocatoria de oposición para cinco plazas de agente de policía y otra para la provisión, mediante concurso de ascenso de categoría, de trece plazas de agente primero. El plazo para apuntarse a ambas convocatorias se abrirá una vez que se publique el anuncio en el Boletín Oficial de Navarra.

Las cinco plazas de la convocatoria de agente de policía se reparten en dos plazas de turno libre y tres de turno de promoción, con régimen retributivo de nivel C, según ha explicado el Ayuntamiento en una nota.

Para aspirar al turno libre, se establecen los habituales requisitos de edad, nacionalidad y capacidad, además de poseer el título de Bachiller o FP de segundo grado, tener los permisos de conducir A2 y B en vigor y comprometerse a través de una declaración responsable a portar armas y, en su caso, a utilizarlas.

Al turno de promoción podrán concurrir personas del mismo nivel o inferior al de las plazas convocadas, que ostenten la condición de personal fijo de cualquier administración, que acrediten cinco años de servicios efectivamente prestados y que no se hallen en situación de excedencia voluntaria o forzosa. Si se es miembro de las Policías de Navarra o de otros servicios de Policía Local de Navarra, se requieren ocho años de servicio. La tasa de inscripción es de 15,30 euros.

La oposición comprenderá una primera fase de selección, en la que se realizarán prueba de carácter eliminatorio sobre el temario previsto, la condición física, prueba psicotécnica y médica; y una segunda fase, que consistirá en la superación de un Curso de Formación Básica. La prueba teórica será un test de 100 preguntas, con tres alternativas de respuesta. La prueba de actitud física consistirá en la superación de los ejercicios de levantamiento de peso, natación, test de Barrow y test de Course Navette. La prueba de aptitud psicotécnica incluye pruebas para medir el grado de adecuación de las personas aspirantes a las exigencias del perfil del puesto de trabajo. Por último, antes de adjudicarse las plazas para la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra, habrá pruebas médicas.

Las trece plazas de la convocatoria para la provisión, mediante concurso de ascenso de categoría, de los puestos de agente primero o agente primera de la Policía Municipal de Pamplona son las vacantes resultantes del concurso de traslados previsto para 2026. Nueve plazas serán para turno de promoción interna de miembros de la Policía Municipal de Pamplona y cuatro para turno de promoción abierto a integrantes de todas las policías de Navarra que cumplan los requisitos establecidos. Todas son plazas de régimen funcionarial y nivel C.

Quienes concurran al turno de promoción interno deben tener una antigüedad mínima de tres años, desde la fecha de la toma de posesión, en el empleo de agente; hallarse en situación de servicio activo, servicios especiales o excedencia especial en el puesto desde el que se pretende promocionar; y hallarse en posesión del título de Bachillerato, de FP de segundo grado o título declarado equivalente a alguno de los anteriores. Para el turno de promoción abierto, a esos tres requisitos se suma una especificidad para agentes municipales que deberán tener una antigüedad mínima de 3 años, desde la fecha de la toma de posesión, en el empleo de agente municipal y acreditar haber superado el Curso Básico de Formación exigido para el acceso a policía impartido por la Escuela de Seguridad de Navarra.

El concurso de ascenso de categoría se desarrollará en tres partes: la fase de concurso, la fase de prueba teórico-práctica junto con pruebas psicotécnicas y, por último, el curso de capacitación. La fase de concurso consistirá en la valoración de los méritos alegados y debidamente probados por quienes concurran. Se valoran, con un máximo de 82,50 puntos, los servicios prestados a las Administraciones públicas; la formación, docencia e investigación relacionadas con la función policial; el conocimiento de idiomas (euskera, francés, inglés y/o alemán); y las recompensas.

La fase de pruebas tendrá dos partes, con una prueba teórico-práctica sobre el contenido y funciones del puesto de trabajo con un examen tipo test y con una prueba psicotécnica. Se reparten un máximo de 150 y 70 puntos, respectivamente. Esta fase tendrá carácter eliminatorio y se requerirá alcanzar los 75 puntos para superarla.

Por último, el curso de capacitación para el ascenso lo impartirá la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra a quienes superen el procedimiento selectivo y tengan cabida en el número de plazas que se deben proveer. El curso de formación tendrá carácter selectivo y se deben superar todas las áreas del curso con una puntuación total máxima de 250 puntos. La calificación final de cada aspirante será la que resulte de sumar las puntuaciones de todo el proceso selectivo.