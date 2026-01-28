Aprobada la designación de Remírez como presidente de la Junta de Transferencias y miembro de la Junta de Cooperación

Archivo - Javier Remírez. - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha acordado, en su sesión de este miércoles, designar a Javier Remírez como presidente de la Junta de Transferencias, en su calidad de vicepresidente del Ejecutivo foral.

Este organismo, integrado por ocho representantes de la Administración del Estado y ocho representantes del Gobierno de Navarra, se encarga de negociar la transferencia de servicios estatales a la Comunidad foral.

Por otra parte, se ha aprobado también la designación de Remírez como miembro de la representación del Gobierno de Navarra en la Junta de Cooperación entre la Administración del Estado y la Comunidad foral, en sustitución de Félix Taberna. Este organismo bilateral se encarga de resolver posibles discrepancias entre ambas administraciones, promover la celebración de convenios de cooperación y desarrollar actuaciones de común acuerdo, ha informado el Ejecutivo.