Aprobada una moción que insta a elaborar un Plan Foral de Atención Integral al Climaterio y la Menopausia

PAMPLONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves, con los votos a favor de UPN, EH Bildu, y Contigo-Zurekin y los votos en contra de PSN, Geroa Bai, PPN, Grupo Mixto (Vox) y la parlamentaria no adscrita, una resolución por la que se insta al Gobierno foral a "elaborar, en el plazo máximo de doce meses, un Plan Foral de Atención Integral al Climaterio y la Menopausia".

Dicho Plan, según EH Bildu, grupo impulsor de la moción, debe "alinearse con la Ley Orgánica 1/2023 y la Ley Foral 17/2019, debe incorporar la perspectiva de género, de derechos humanos e interseccional, y debe tener carácter interdepartamental".

Tiene que implicar, "al menos, a los departamentos competentes en salud, igualdad, educación, servicios sociales, empleo y administración local, y debe incluir de forma específica la prevención de riesgos laborales y la adaptación de las condiciones de trabajo cuando la sintomatología lo requiera".

El resto de los apartados del texto defendido por EH Bildu han sido rechazados. La resolución aprobada incluía un segundo punto en el que, a su vez, se emplazaba al Ejecutivo foral a que el Plan Foral "contemple un sistema de gobernanza específico, con una comisión interdepartamental de coordinación y un órgano de participación establecido en el que estén representadas mujeres en climaterio y menopausia, entidades feministas especializadas en salud menstrual y climaterio, organizaciones de pacientes y sociedades científicas, con funciones de asesoramiento, seguimiento y evaluación del Plan". Ha decaído con la abstención de Contigo-Zurekin y la oposición de UPN, PSN, Geroa Bai, PPN, Grupo Mixto y no adscrita.

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se exhortaba al Gobierno de Navarra a que el Plan "defina y ponga en marcha una red de unidades o circuitos de referencia en climaterio y menopausia en el sistema sanitario público de Navarra, dotada de equipos multidisciplinares (medicina, enfermería, matronas, fisioterapia de suelo pélvico, psicología, sexología, nutrición, endocrinología, profesionales de actividades físicas y deportivas y otros perfiles pertinentes), coordinados con Atención Primaria, y que garantice la existencia de profesionales de referencia y visitas pautadas para el seguimiento de las mujeres durante esta etapa, ofreciendo así un acompañamiento continuado y coordinado durante todo el climaterio y la menopausia, con profesionales de referencia y visitas pautadas". EH Bildu y PSN han votado a favor, Contigo-Zurekin se ha abstenido y el resto ha votado en contra.

Asimismo, se conminaba al Ejecutivo foral a que el Plan "establezca un modelo asistencial preventivo e integral para el climaterio y la menopausia, que asegure tiempo suficiente en consulta para la valoración global de la salud y garantice una atención individualizada, basada en la escucha y en la valoración global de la salud de cada mujer, que vaya más allá de la mera entrega de materiales informativos y de la medicalización estandarizada y la coordinación con el departamento competente en empleo y con los servicios de prevención de riesgos laborales para promover medidas de flexibilización horaria, adaptación de puestos y mejora de los espacios de trabajo".

Sin ningún apoyo expreso más allá del proponente, este epígrafe ha sido desestimado con la abstención de Contigo-Zurekin y la oposición del resto.

En ese marco, se compelía al Gobierno de Navarra a que el Plan "incluya medidas específicas de información, educación y empoderamiento dirigidas a la población, tales como la creación de un portal público de información y recursos sobre climaterio y menopausia, accesible y basado en evidencia científica; la puesta en marcha de cursos, talleres y programas de sensibilización en colaboración con entidades locales y tejido asociativo; y el impulso de grupos de apoyo facilitados desde la sanidad pública y/o los servicios comunitarios, que permitan compartir experiencias y herramientas para la autogestión informada del proceso". Sin ningún apoyo expreso más allá del proponente, este epígrafe ha sido desestimado también con la abstención de Contigo-Zurekin y la oposición del resto.

Por otra parte, se animaba al Ejecutivo foral a que el Plan desarrollase "un sistema de información, investigación y evaluación sobre climaterio y menopausia en Navarra, que integre variables sensibles al sexo, al género y a otros determinantes sociales en estadísticas, encuestas y registros sanitarios; promueva líneas de investigación específicas sobre climaterio y menopausia, en coherencia con el artículo 11 bis de la LO 1/2023; y establezca indicadores para evaluar el impacto del Plan en la salud y la igualdad, con publicación periódica de resultados y rendición de cuentas ante este Parlamento". Sin ningún apoyo expreso más allá del proponente, este epígrafe ha sido desestimado también con las abstenciones de Contigo-Zurekin y PSN y la oposición del resto.

Además, se planteaba al Gobierno de Navarra que el Plan incluyera "medidas para mejorar el acceso a productos sanitarios y tratamientos de apoyo con evidencia científica que contribuyan a aliviar los síntomas del climaterio y la menopausia y a mejorar la calidad de vida, estudiando, entre otras opciones, la incorporación o refuerzo de prestaciones relacionadas con fisioterapia de suelo pélvico, lubricantes y otros productos sanitarios y terapias validadas, así como la revisión de las medidas fiscales ya instadas en relación con los productos sanitarios vinculados a esta etapa". Sin ningún apoyo expreso más allá del proponente, este epígrafe ha sido desestimado también con las abstenciones de Contigo-Zurekin y PSN y la oposición del resto.

En el terreno educativo, se solicitaba al Ejecutivo foral que instase al Gobierno del Estado a "garantizar la inclusión en los grados universitarios sanitarios y de formación profesional del ámbito sanitario (medicina, enfermería, matronas, fisioterapia, psicología, trabajo social, etc.) en coherencia con la LO 1/2023 y la LF 17/2019". EH Bildu y PSN han votado a favor, Contigo-Zurekin se ha abstenido y el resto ha votado en contra.

Al hilo de lo apuntado, se proponía al Gobierno de Navarra que el Plan foral incorporase "un programa de formación continuada y actualización específica en climaterio y menopausia para profesionales sanitarios y de otros servicios públicos (especialmente Atención Primaria, ginecología, matronas, salud mental, fisioterapia y servicios sociales)". EH Bildu y PSN han votado a favor, Contigo-Zurekin se ha abstenido y el resto ha votado en contra.

Por último, se sugería al Ejecutivo foral que el Plan integrara y coordinara, "como mínimo, las medidas ya instadas en la resolución aprobada el 6 de febrero de 2025, de manera que se configure como la herramienta de planificación, implementación y evaluación de todos estos mandatos, evitando duplicidades, vacíos y falta de seguimiento". EH Bildu y Contigo-Zurekin han votado a favor, el resto en contra.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por EH Bildu da cuenta de una realidad "invisibilizada" durante décadas que, "tratándose de una cuestión de salud pública", debe abordarse desde una perspectiva de "género e interseccional", de acuerdo con lo dispuesto en un marco normativo que destaca por su "solidez", también gracias a las aportaciones del "movimiento social y profesional".