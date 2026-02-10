Aprobadas 896 personas de las 7.231 que se presentaron a la primera prueba de la oposición de administrativo

Oposiciones de administrativo. - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 896 personas, de las 7.231 presentadas, ha aprobado la primera prueba de la oposición de administrativo celebrada el pasado domingo, 8 de febrero, según se desprende de los resultados provisionales publicados este martes en el portal web www.navarra.es. Del total de personas aprobadas, 795 corresponden al turno libre, 69 al turno de promoción, 27 al turno de personas con discapacidad de grado igual o superior al 33%, y 5 al de violencia de género.

Según las bases que regulan este proceso selectivo, estas 896 personas aprobadas pasarían a la segunda prueba. No obstante, han aprobado la primera parte del examen, que corresponde a las pruebas de aptitud verbal, numérica, ortografía y habilidad perceptiva, un total de 2.023 aspirantes, mientras que 1.505 personas han superado la parte de legislación.

El segundo ejercicio, cuya fecha y lugar de celebración se anunciará próximamente, constará de una prueba práctica de informática sobre la resolución en ordenador de uno o varios supuestos propuestos por el tribunal calificador.

Cabe recordar que, de las 585 plazas ofertadas, 264 corresponden al turno libre, 264 al turno de promoción, 51 al turno de reserva para personas con discapacidad y 6 plazas al turno de reserva para mujeres víctimas de violencia de género. Aquellas plazas que queden vacantes en los turnos de promoción o de personas con discapacidad serán asignadas entre aspirantes del turno libre, ha informado el Gobierno foral.

LA OPE MÁS MULTITUDINARIA EN PUESTOS OFERTADOS

La convocatoria, la más multitudinaria de Navarra hasta la fecha en puestos ofertados, se desarrolló sin incidencias y por primera vez se habilitaron dos espacios repartidos en 100 aulas del edificio del Aulario (con 8.192 aspirantes convocados) y 24 en El Sario (1.515 aspirantes convocados). Agentes de la Policía Foral y de la Policía Municipal de Pamplona regularon el tráfico en los accesos a la llegada de las personas aspirantes.

Se habilitaron, además, 85 personas en 6 aulas para adaptaciones destinadas a personas con discapacidad, que requirieron aumentos de tiempos de examen, cuestionarios con diferentes tamaños de letra, transcripción de cuestionarios a hojas de respuesta, intérprete de lenguaje de signos o aula individual por necesidades especiales, entre otras. También hubo que agrupar a 10 mujeres embarazadas y lactantes, con sus adaptaciones de tiempos individualizadas, en un aula, y como personal auxiliar para el desarrollo de la prueba participaron 7 miembros del tribunal, 14 adjuntas al tribunal en labores de apoyo y un total de 287 personas colaboradoras en las aulas.