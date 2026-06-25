Aquavox San Agustín cerrará sus instalaciones del 4 al 27 de julio

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PAMPLONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las instalaciones deportivas de Aquavox San Agustín cerrarán las 4 al 27 de julio, ambos días incluidos. Se trata de la "parada técnica habitual y obligatoria" para realizar labores de mantenimiento y prevención, tal y como recogen diferentes normativas sanitarias y de otro tipo.

A los días de cierre de San Fermín, se unen un par de días previos y una semana y media después de fiestas para llevar a cabo diferentes actuaciones.

Aquavox San Agustín cuenta con balneario spa con diferentes espacios (piscina de hidromasaje a 34º, zona de contrastes, duchas especiales aromatizadas, pediluvio, fuente de hielo, sauna húmeda, sauna seca y zona de relax), así como con una piscina cubierta, destinada a nado libre y cursos de natación, y una piscina de actividades para cursos de aquagym y natación, aprendizaje al nado, ejercicio aeróbico y ejercicios de rehabilitación.

A todo ellos se suman las diferentes salas para fitness, spinning u otras modalidades deportivas y de bienestar.