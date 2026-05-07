Arasti defiende la fiscalidad de Navarra, que "otros territorios miran con envidia"

Archivo - El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, en una imagen de archivo - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, ha defendido la fiscalidad de la Comunidad foral, que "otros territorios miran con envidia", aunque "los voceros de la derecha siguen queriendo ser los peores embajadores de nuestra tierra" ofreciendo una "imagen distorsionada".

En respuesta a una pregunta oral sobre "la presión fiscal de los navarros" formulada por el Grupo Mixto (Vox) en el pleno parlamentario de este jueves, Arasti ha querido "rebatir ese eterno mantra que formaciones de la naturaleza" de Vox tienen en torno a los impuestos.

"Lo que usted califica de presión fiscal no es otra cosa que la redistribución de la riqueza, para quienes más tengan, más colaboren en el sostenimiento del estado del bienestar", ha trasladado al portavoz de Vox, Emilio Jiménez, tras añadir que "a cualquier persona con unos principios mínimamente solidarios le parecería lógico y justo este planteamiento".

"Pero si nos paramos a pensar, es normal que a su formación esto le chirríe", ha señalado Arasti, que ha remarcado que en Vox "solo buscan que esa desigualdad se acentúe y perpetúe, o arrasar con los servicios públicos para poner alfombra roja a la iniciativa privada".

"Afortunadamente para los navarros y navarras, este Gobierno está muy lejos de esos posicionamientos, y por eso tiene que acudir sistemáticamente a tópicos tan manidos pero también tan falsos y también tan anticuados", ha dicho.

Según Arasti, para "financiar servicios públicos de calidad, financiar inversiones estratégicas en I+D+i para el desarrollo industrial, fomentar la cohesión social mediante la redistribución de recursos" o "conseguir que las rentas bajas, medias y altas de esta comunidad puedan acceder a los mismos servicios en igualdad de condiciones", son necesarios los impuestos.

"Navarra es mirada con envidia en muchos lugares más allá de nuestras fronteras, aunque los voceros de la derecha se empeñan y siguen queriendo ser los peores embajadores de nuestra tierra, ofreciendo, como siempre, esa imagen distorsionada con la que solo consiguen disuadir a quien se plantea como una opción real para instalarse en nuestra tierra", ha apuntado.

Ha añadido el consejero que "afortunadamente, su mensaje choca con la realidad, porque esto no va solo de pagar impuestos, esto también va de recibir o de ver lo que se recibe a cambio". Según ha subrayado, "la mesa de fiscalidad que impulsa el Gobierno de Navarra sigue trabajando" en la búsqueda de medidas "que impacten en positivo en la mayoría de la población".

"En otros territorios nos miran con envidia", ha incidido Arasti, que ha destacado que Navarra ha deflactado su tarifa del IRPF "hasta en tres ocasiones en el presente lustro, y solo Canarias está a nuestra altura". "Ninguna otra comunidad más", ha remarcado.

Además, ha criticado "la incoherencia" de Vox, que "pide una y otra vez que se suprima" el régimen foral y "nuestra autonomía fiscal", y "ahora mismo le pide al Gobierno de Navarra que haga un ejercicio absoluto de su autogobierno y capacidad regulatoria propia y baje los impuestos". "Coherencia ninguna", ha criticado Arasti, que ha planteado a Vox "a ver si se centran, y no solo en cuanto a su posición política".

Por su parte, el portavoz parlamentario de Vox, Emilio Jiménez, ha considerado que "viven en ese mundo feliz" y les ha emplazado a que "salgan a la calle, que está el pueblo aclamando". A su juicio, "no es solidaridad, es desprecio puro y duro". "Este Ejecutivo odia a los navarros y a los españoles. Los navarros soportamos una de las presiones fiscales más altas de España, con un tipo máximo de IRPF del 52%, el segundo más alto de todo el país. Mientras la Hacienda Foral cerraba en 2025 con una recaudación récord de más de 5.800 millones", ha criticado.

Según Jiménez, "nunca se había recaudado tanto y sin embargo siguen exprimiéndonos, más que como limones, como naranjas". "Los navarros no somos cajeros automáticos", ha reivindicado, tras añadir que "estamos hartos de pagar para que otros vivan mejor mientras aquí se recorta en lo esencial".