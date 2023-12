Arasti dice que se reunirá este viernes con Bildu para negociar los Presupuestos y señala que UPN no le ha respondido

PAMPLONA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno foral, José Luis Arasti, ha adelantado este jueves que ha llamado a EH Bildu y a UPN para negociar los Presupuestos de Navarra para 2024 y que tan solo le ha respondido la formación abertzale, con quien iniciará este viernes la negociación.

Tras aprobarse la ley de medidas fiscales para 2024 en el Parlamento de Navarra, Arasti ha explicado que "ayer intenté un primer contacto con los dos grupos mayoritarios de la oposición; y digo intenté porque uno de ellos -UPN- todavía no me ha cogido el teléfono ni me ha devuelto la llamada". "No pierdo la esperanza de que UPN pueda reconsiderar su posicionamiento actual y sea capaz de trabajar por el bien de la Comunidad foral y por el beneficio de toda la ciudadanía navarra, y espero que en los próximas días me pueda devolver la llamada", ha dicho, para añadir que "todavía hay tiempo".

El consejero ha recordado que "vamos a intentar aprobar Presupuestos o bien en el pleno del 29 de febrero o si no el 7 de marzo". "Todas las Navidades vamos a tener que intensificar el trabajo para que, como muy tarde, el día 10 se pueda aprobar en sesión de Gobierno y la semana siguiente pueda entrar en el Parlamento", ha comentado.

Según ha dicho Arasti, "sigo esperando la respuesta de UPN para entablar esa negociación si lo estiman conveniente".

MEDIDAS FISCALES

El consejero ha mostrado su "satisfacción" por la aprobación este jueves de la ley de medidas fiscales, "pero no dejo de tener una sensación agridulce después del esfuerzo que se ha hecho de negociación y de revisión de las enmiendas del resto de grupos parlamentarios y por la reacción de UPN de que alguna manera se haya borrado".

Ha expuesto que habían tendido la mano y ha señalado que lo va a seguir haciendo, "muestra de nuestra intencionalidad de aunar las mayores sinergias posibles". "Es una ley que beneficia a toda la ciudadanía, hemos tratado de evitar que la inflación tenga un efecto negativo en las rentas de nuestros contribuyentes, además de otras medidas importantes en materia de vivienda", ha dicho.

Sobre si le han sorprendido las palabras de UPN de que el proyecto de medidas fiscales este año "es menos malo de lo habitual", Arasti ha comentado que no le ha sorprendido porque "habíamos estado negociando". "Es el proyecto que más consenso tenía y ellos habían mostrado su disposición incluso a votar a favor si eran aprobadas muchas enmiendas", ha dicho, para considerar "significativo" que el texto no haya tenido enmienda a la totalidad.