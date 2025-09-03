Arasti no ofrece detalles sobre la reforma fiscal y se remite a la negociación con los socios

PAMPLONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, ha declinado este miércoles ofrecer detalles sobre la reforma fiscal que anunció el lunes la presidenta María Chivite y se ha remitido a la negociación con sus socios antes de dar a conocer las novedades.

"Como dijo la presidenta el otro día, hay una encomienda por su parte para que se trasladase a esa mesa de diálogo de fiscalidad esa modificación, esa rebaja de IRPF para las rentas medias. Es algo en lo que llevamos trabajando ya bastante tiempo, pero como también dijo la presidenta es algo que se deberá acordar, que se deberá decidir entre todos los miembros que formamos esa mesa, los grupos políticos y el propio departamento, el propio Gobierno", ha explicado Arasti en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno.

El consejero ha preferido no dar detalles de la reforma porque "la mejor manera de poder llegar a acuerdos y poder llegar a un fin es que la lealtad entre todos, entre los miembros de esta comisión, se mantenga intacta y que seamos capaces de negociar y de aquí al 31 de diciembre sacar un proyecto que consensúe las opiniones de todos los miembros que conformamos esa mesa de negociación".

Preguntado sobre si se podría cifrar en un porcentaje esa rebaja fiscal, ha insistido en que prefería no dar detalles "de cómo se va a hacer". "Una cosa es pensar en puntos y a lo mejor no estamos hablando de puntos, estamos hablando de otra cosa. Cuando esté el acuerdo, se hará público en tanto en cuanto goce del apoyo de todos los grupos y que pueda superar con éxito el trámite parlamentario", ha señalado.