El área de salud de Tudela apuesta por fomentar hábitos saludables en las VI Jornadas de la Salud

Profesionales del Área de Salud de Tudela con los carteles anunciadores de las jornadas. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Área de Salud de Tudela reitera en sus VI Jornadas de la Salud, que se celebrarán entre el 4 y el 10 de mayo, su apuesta por la promoción de hábitos de vida saludable, impulsando acciones de salud comunitaria que mejoren las condiciones de vida y el bienestar de la población. Además, el área afianza su compromiso con las asociaciones y entidades de salud estrechando los vínculos de estas con la plantilla de profesionales de Atención Primaria y Salud Mental.

El programa organizado para las jornadas de este año incluye actividades para la ciudadanía de todas las zonas básicas de salud que conforman el Área de Tudela y otras dirigidas a la plantilla de profesionales. Las primeras van desde talleres de formación en RCP hasta charlas sobre nutrición o manejo de síntomas agudos, mientras que, entre las segundas se pueden encontrar sesiones informativas para acercar las asociaciones y entidades de salud a los equipos de Atención Primaria y Salud Mental o la reedición del concurso de fotografía que se celebra por tercer año consecutivo.

Las VI Jornadas de la Salud incluirán un año más un encuentro de asociaciones relacionadas con la salud en la Plaza de los Fueros de Tudela el día 9 de mayo y la VI Marcha por la salud el domingo día 10 de mayo, que coincidirá de nuevo en fecha con la carrera popular Vuelta a la Mejana.

En la elaboración del programa de acciones participan activamente, tanto los equipos de Atención Primaria de las siete zonas básicas de salud, como profesionales del Servicio de Atención a la Ciudadanía y Coordinación Sociosanitaria. Asimismo, el equipo de fisioterapia del Área de Salud de Tudela ofrecerá la charla 'Píldoras de salud en fisioterapia comunitaria' en el centro cívico Lestonac el día 6 de mayo a las 17.30 horas.

ACTIVIDADES POR ZONAS BÁSICAS

La Zona Básica de Tudela llevará a cabo talleres de cuidado y manejo de síntomas agudos leves dirigidos a personas mayores y acciones de prevención de tabaquismo en colegios de Educación Primaria.

En el área de Corella profesionales de los centros de salud y consultorios instalarán mesas informativas en los mercadillos, realizando actividades de promoción de la salud, relacionadas con consejos de alimentación saludable, recetas de ejercicio o potenciación del programa de detección de cáncer de colon y el de firma de documentos de voluntades anticipadas. Asimismo, dirigirán un taller de manejo de la ansiedad en el centro de salud y sesiones en los colegios para formar en el tratamiento de pequeñas heridas, quemaduras y primeros auxilios.

La Zona Básica de Valtierra también dispondrá de mesas informativas en los mercadillos a la vez que apuesta por la celebración de talleres teórico-prácticos sobre primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar y manejo de desfibriladores semiautomáticos.

Cascante, que el 27 de abril ya inició actividades, con la celebración de una jornada comunitaria de promoción del ejercicio físico en personas mayores de 70 años, ha previsto cinco sesiones de talleres de cuidado de salud emocional, una charla sobre nutrición saludable, mesas informativas sobre la cartera de servicios de trabajo social y un paso saludable alrededor de la laguna de Lor programado para el día 2 de mayo.

Cintruénigo, por su parte, dirigirá un taller de curas y vendajes a profesionales de la residencia de Fitero y una charla sobre voluntades anticipadas en el marco de las jornadas y formaciones en higiene de manos para alumnado de los colegios de Cintruénigo y Fitero. Además, en esta zona básica, profesionales de Atención Primaria han venido desarrollando talleres de espalda sana y RCP básica en las últimas semanas de abril.

La Zona Básica de Buñuel fomentará los estilos de vida saludables a través de paseos y almuerzos sanos, convocados en diferentes días de la semana, en distintas localidades, y un taller sobre manejo del paciente psicogeriátrico y prevención de caídas en el anciano, que será impartido en las residencias.

ENCUENTRO CON ASOCIACIONES

Las asociaciones y entidades de salud de salud del área de Tudela tendrán de nuevo un importante protagonismo en el desarrollo de las VI Jornadas de la Salud participando, un año más, en el encuentro del día 9 de mayo, en la Plaza de los Fueros, en el que está prevista la asistencia de 24 asociaciones. Además, a lo largo de toda la semana, asistirán a centros de salud y consultorios, para presentar sus objetivos y servicios a profesionales de Atención Primaria y Salud Mental.

Asimismo, destacan en el programa de actividades el acto de presentación de novedades y mejoras que el alumnado de la Fundación El Castillo y el CIP ETI Tudela han llevado a cabo en el circuito saludable situado junto al hospital, que incluirá un almuerzo saludable, y la VI Marcha por la Salud que, por tercer año consecutivo, coincidirá con la celebración de la carrera popular Vuelta a la Mejana.

La salida de la marcha se realizará en la calle Herrerías de Tudela a las 11 de la mañana con un recorrido de 5 kilómetros aproximadamente y culminará con reparto de fruta y camisetas a las personas participantes. Junto a estas, se ha programado además una innovadora actividad de testeo de la nueva señalética instalada en el HRS para comprobar su accesibilidad universal que se ha organizado en colaboración con Tasubinsa.

Por último, además de acciones dirigidas a la ciudadanía, las Jornadas de la Salud incluyen actividades para los propios trabajadores del área, organizadas dentro del programa Empresa Segura, Saludable y Humanizada del Área de Salud de Tudela y alineadas con la línea estratégica de Cuidado y Bienestar profesional de la Estrategia de Humanización del Sistema Sanitario Público de Navarra. Entre estas se cuenta la celebración del III Concurso de fotografía y una charla de formación para padres y madres para mejorar la calidad de vida familiar.