Arranca este lunes QUEERZINEMA, seis lunes de cine temático en Civivox Iturrama con contenidos sobre diversidad sexual

PAMPLONA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Este lunes comienza en Civivox Iturrama 'QUEERZINEMA', la propuesta cinematográfica y de debate del servicio de Información, Promoción de los derechos y Participación LGTBI del Ayuntamiento de Pamplona, Harrotu. Este ciclo de proyecciones está previsto para personas mayores de 18 años y trata contenidos vinculados a la diversidad sexual y de género, y se extenderá entre los meses de febrero y mayo hasta completar la exhibición de tres filmes, dos películas documentales y un mediometraje.

La primera sesión de las previstas será este próximo lunes 9 de febrero en el que se proyectará la cinta 'Chun gwong tsa sit /Happy together' (Hong Kong, 1997, 98'), un drama romántico y poético sobre homosexualidad, ambientado en Argentina, que obtuvo el Premio Mejor Director en Cannes para el realizador Wong Kar-Wai. La entrada es gratuita, aunque hay que reservar plaza en el teléfono de Atención Ciudadana 010 (948 420100), en los centros civivox o a través de la web| www.pamplonaescultura.es.

Este ciclo está coordinado por el periodista, docente y gestor cultural Juan Arteaga Villar y tiene como objetivo "reflejar la riqueza y diversidad de miradas que el cine LGTBI+ y queer brinda desde múltiples voces, géneros y estilos cinematográficos, para celebrar la diversidad identitaria, afectiva y sexual, y desmontar prejuicios en torno a la diferencia". La que empieza el lunes es segunda edición de un ciclo que el año pasado contó con cuatro filmes entre los meses de octubre y noviembre.

Los filmes elegidos en esta segunda edición, además de 'Chun gwong tsa sit /Happy together' son '80 egunean' (España, 2010, 105') que se emitirá el 9 de marzo, de los realizadores José Mari Goenaga y Jon Garaño, en una aproximación al amor lésbico entre dos acompañantes de hospital ya entradas en años. La proyección se realizará el día siguiente de la conmemoración el 8M del Día Internacional de las Mujeres.

El 20 de abril tomará el relevo 'Looking for Langston' (Reino Unido, 1989, 45'), un mediometraje rodado por Isaac Julien homenaje al poeta afroamericano Langston Hughes y su contribución al mundo Queer y, finalmente, el 4 de mayo, la película será 'Joven y alocada' (Chile, 2012, 92'), el primer filme de la realizadora chilena Marialy Rivas. Esta película, premiada como Mejor guion internacional en Sundance, habla de Daniela, una chica de 17 años criada en el seno de una conservadora familia evangélica.

En este ciclo se van a poder ver, además, dos filmes documentales. Por un lado, este mismo mes de febrero (lunes 23) se proyectará 'Lemebel' (Chile, 2019, 96'), sobre el escritor, artista visual y pionero del movimiento queer en América Latina, Pedro Lemebel. La realizadora Joanna Reposi Garibaldi aborda una figura que sacudió a la conservadora sociedad chilena durante la dictadura de Pinochet en los años ochenta. Y el 23 de marzo el documental será 'Vestida de azul' (España, 1983, 94') que recoge los testimonios de seis transexuales que relatan cómo son sus vidas en la España de los ochenta: la mili, la prostitución, ser de etnia gitana... casos y trayectorias recogidas por Antonio Giménez Rico.