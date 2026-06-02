Arranca este martes la votación popular para elegir entre las cinco propuestas seleccionadas para lanzar el chupinazo

Candidaturas a lanzar el chupinazo. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ya está abierto el plazo para que las personas mayores de 16 años empadronadas en Pamplona voten por su candidatura para lanzar el chupinazo de 2026. Hasta el 15 de junio, las votaciones, con un único voto por persona, se realizan a través de tres vías: de forma presencial en los centros de la Red Civivox, en el teléfono 010 (948 420 100 si se llama desde un teléfono móvil o desde fuera de Pamplona) y en la web https://votacionessanfermin.pamplona.es.

Para evitar duplicidades y votaciones fraudulentas, el Ayuntamiento de Pamplona ha implementado diversos mecanismos de seguridad como la autenticación de las personas que pueden votar, para evitar votaciones masivas desde una misma IP. Además, se solicitarán datos personales como nombre, apellidos, número de DNI para comprobar empadronamiento y mayoría de edad, y dirección de correo electrónico para la validación del voto.

Las personas que tomen parte en la votación podrán participar en el sorteo de pases dobles para presenciar los encierros de San Fermín desde Casa Seminario. Para participar en el sorteo, será necesario facilitar un número de contacto en el momento de depositar el voto.

Las cinco candidaturas son La Federación Navarra de Pelota, la Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista, la Subdirección de Urgencias de Navarra, Mujeres investigadoras del Sistema Navarro de I+D+i y Coral Santiago de la Txantrea. Estas cinco opciones, por este orden, fueron las más votadas en la Mesa de San Fermín de la pasada semana, entre las once propuestas, dos de las cuales fueron excluidas y cuatro no pasaron la votación. La candidatura que más votos populares reciba será la elegida para dar inicio a las fiestas.

La entidad que obtenga el mayor número de votos comparecerá en rueda de prensa, el miércoles 17 de junio, junto al alcalde de la ciudad, para anunciar el resultado final; en caso de empate, se propondrá un lanzamiento conjunto, ha informado el Ayuntamiento.