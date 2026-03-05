Arranca la XIX edición del Salón del Estudiante y el Futuro Profesional. - SALÓN DEL ESTUDIANTE

PAMPLONA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este jueves ha arrancado la XIX edición del Salón del Estudiante y el Futuro Profesionales, dirigido a estudiantes, trabajadores y familias con interés en el ámbito de la formación.

Esta nueva edición del Salón del Estudiante cuenta con más de 60 expositores y con el apoyo de los principales centros de formación de Navarra y el Gobierno foral, que está presente a través del Servicio Navarro de Empleo y el Instituto Navarro de Juventud. También participan el Ayuntamiento de Pamplona y diversas empresas, tales como Volkswagen Navarra, Fnac, Impulsa Centro de formación, Inserta de Fundación Once y Foro Europeo.

El Salón, organizado por Navarprensa y Diario de Navarra, está dirigido a estudiantes que buscan orientación en sus estudios, personas que desean ampliar o complementar su formación, o trabajadores que buscan nuevas oportunidades, así como a los profesionales de la enseñanza o familias que desean participar en el futuro de sus hijos e hijas, que les quieren ayudar y aconsejar en la elección de su futuro profesional.

En la inauguración del Salón han participado el director gerente del Instituto Navarro de la Juventud, Txema Burgalet; el concejal de Promoción Económica y Juventud de Pamplona, Mikel Armendariz; la directora del Servicio de Activación Laboral y Coordinación Territorial del Servicio Navarro de Empleo, Amaya Bengochea; el coronel Francisco José Briones Ruiz, delegado de Defensa en Navarra; el secretario general de la Delegación de Defensa en Navarra, Pascal Gomis; el secretario de UNED Pamplona, José Miguel Laco; el director de Recursos Humanos de Volkswagen Navarra, Friso Strahmann; el director de Grado de Foro Europeo, Tim J. Roig; y el director de Impulsa Centro de formación, Diego Prendes.

Desde su apertura, han recorrido ya la feria cientos de estudiantes con visita programada por sus centros educativos, que han recibido orientación para decidir su itinerario formativo y aclarar todas sus dudas.

Igualmente han arrancado las diversas actividades promovidas en colaboración con empresas en la Zona Empleo, como la elaboración del currículum vitae, aprender cómo desenvolverse en una entrevista laboral, o un Hackaton para que las empresas presenten un caso a los estudiantes, que deben analizarlo y finalmente resolverlo.

La entrada al Salón es gratuita, en horario de 9.30 a 14 horas y de 16.30 a 19.30 horas.