El arzobispo Florencio Roselló recibe la visita del navarro Francisco Javier Bustillo, cardenal y obispo de Córcega

PAMPLONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Roselló Avellanas, ha recibido este martes la visita del cardenal Francisco Javier Bustillo Rípodas, obispo de Ajaccio, en Córcega, y uno de los 133 cardenales electores del cónclave que eligió al papa León XIV en mayo del pasado año.

Francisco Javier Bustillo, que está disfrutando de unos días de vacaciones en Navarra, nació el 23 de noviembre de 1968 en Pamplona.Ingresó en el postulantado de la Orden de los Franciscanos Conventuales en Padua (Italia), donde completó sus estudios filosóficos y teológicos en el Instituto Teológico San Antonio Doctor, y obtuvo la licenciatura en Teología en el Instituto Católico de Toulouse en 1997.

Su profesión solemne fue el 20 de septiembre de 1992 y fue ordenado sacerdote el 10 de septiembre de 1994. Ese mismo año fundó el Convento de San Bonaventura en Narbona (Francia).

Bustillo ha sido el guardián de la Comunidad Franciscana de Narbona (1994-2018); párroco de San Buenaventura en Narbona (1994-2007); custodio provincial de Francia y Bélgica (2006-2018); párroco in solidum de Sainte-Croix en Narbona y miembro del Consejo Episcopal de la Diócesis de Carcassonne et Narbonne (2007-2018); vicario episcopal para Narbonnais-Corbières, delegado para nuevos movimientos de espiritualidad y para el diálogo interreligioso (2012-2018).

Desde 2018, fue guardián del Convento San Maximiliano Kolbe en Lourdes, delegado episcopal para el Santuario de Lourdes y para la Protección de Menores y, desde 2020, miembro del Consejo Episcopal de la Diócesis de Tarbes et Lourde. En mayo de 2021, el papa Francisco le nombró obispo de Ajaccio (Córcega) en sustitución de Olivier de Germay, que pasó a ser arzobispo de Lyon. Su ordenación episcopal y la toma de posesión se celebró el 13 de junio de 2021 en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción en Ajaccio, capital de la isla. Los católicos representan más del 90% de la población de Córcega. Francisco Javier Bustillo fue designado cardenal, también por el papa Francisco, el 30 de septiembre de 2023.