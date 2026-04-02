El arzobispo llama a las instituciones públicas "a gobernar para todos" en la renovación del voto de las Cinco Llagas

El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Roselló, en la parroquia de San Agustín, en la capital navarra, en la celebración del voto de las Cinco Llagas. - ARZOBISPADO DE PAMPLONA

PAMPLONA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La parroquia de San Agustín en Pamplona ha acogido este jueves la celebración del voto de las Cinco Llagas, un acto institucional instaurado por el Regimiento (hoy Ayuntamiento) por acuerdo municipal el 30 de mayo del año 1601 como agradecimiento a que la epidemia de peste bubónica que amenazaba a la ciudad quedara fuera de sus puertas. Un Voto, por tanto, que se viene renovando desde hace 425 años.

El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Roselló, que ha presidido la celebración acompañado del párroco de San Agustín, Peio Orbegozo, en una iglesia que ha completado su aforo, ha hecho un llamamiento a "las instituciones públicas a gobernar para todos independientemente del signo y color político".

El arzobispo ha afirmado que en el origen del voto de las Cinco Llagas "la epidemia golpeaba con dureza a la ciudad, sembrando miedo, sufrimiento e incertidumbre". "No distinguía entre ricos y pobres, entre poderosos y humildes, entre quienes habitaban grandes casas y quienes vivían en la sencillez. Morían de una clase social y de la contraria. La enfermedad igualaba a todos en la fragilidad, recordándonos que, por encima de cualquier diferencia, somos profundamente vulnerables", ha señalado.

Roselló ha destacado que, "en medio de aquella realidad tan dura nuestros antepasados hicieron algo extraordinario, se unieron". "Se reconocieron como un solo pueblo, necesitado de ayuda, necesitado de esperanza, y el ayuntamiento invocó la ayuda de Dios. No hubo divisiones, no hubo privilegios, no hubo exclusiones. Hubo un clamor común que se elevó hacia el cielo. Ese es el corazón del voto de las Cinco Llagas, la unidad", ha afirmado.

Así, el arzobispo ha llamado a recuperar esa unidad "en una sociedad donde parece que las diferencias se acentúan". "Que ser diferente y distinto parece que me hace más fuerte, aunque en el fondo me debilita. Nos preocupamos en acentuar las diferencias sociales, culturales, políticas y hasta religiosas. Y, sin embargo, el voto de las Cinco Llagas nos recuerda que las diferencias las creamos los humanos y las distancias las establecemos nosotros, pero también hay algo más profundo que todo esto, es nuestra condición de iguales, nuestro ser de hermanos, aunque no nos guste", ha indicado.

Por ello, el arzobispo ha destacado que "el voto de las Cinco Llagas hace el llamamiento al Ayuntamiento, a las instituciones públicas, a gobernar para todos, independientemente del signo y color político". "Si en el año 1599 salimos juntos de la peste, en el 2026 estamos llamados a superar juntos las llagas que asolan la ciudad de Pamplona: llagas de pobreza, llagas de problemas de vivienda, llagas de soledad, de suicidios, llagas del futuro de los inmigrantes, llagas del derecho a la vida", ha señalado.