Ascienden a 98 las atenciones a personas en el antiguo convento de Agustinas por el realojo ante el inicio de las obras

PAMPLONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha dado por concluida la atención a las personas afectadas por el realojo de las personas sin hogar que pernoctaban en Aranzadi, en torno al antiguo convento de Agustinas, llevado a cabo este lunes por el inicio de las obras de rehabilitación en el inmueble. La cifra de personas finalmente atendidas asciende a 98.

Según han informado desde el Consistorio en una nota, esta nueva cifra, respecto a la inicialmente dada, que era de 75, se ha actualizado con las atenciones llevadas a cabo por personal tanto de Policía Comunitaria como de Acción Social en la localización del edificio y en los dos centros de atención que se han habilitado a lo largo de toda la mañana: comedor municipal 'On Egin', en calle Del Carmen, donde se han repartido desayunos y almuerzos, y en la sede del área de Acción Social, en calle Zapatería, desde donde se han tramitado las diferentes derivaciones.

Finalmente, el listado de las gestiones realizadas con estas 98 personas es el siguiente: 8 derivaciones al albergue de Trinitarios; 2 derivaciones al albergue de Tudela; 58 personas hospedadas en hoteles y pensiones; a tres personas con ingresos se les ha facilitado un listado de habitaciones de alquiler; se han realizado 5 derivaciones a otros municipios por estar empadronados allí; y a dos personas se les ha facilitado billete de bus/tren por necesidad de desplazarse (Barcelona y Valencia).

Un total de 17 personas han rechazado recursos o tienen alternativa habitacional, y hay 3 personas que "no tienen derecho a recursos por estar previamente sancionadas por servicios sociales (comportamientos violentos)".

El anterior recuento de personas que pernoctaban en este antiguo convento de Agustinas se llevó a cabo el pasado viernes, 10 de abril, y entonces se contabilizaron 56 personas, es decir, 42 menos de las que hoy han sido atendidas.