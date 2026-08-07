El asfaltado de la calle Amaya provocará alteraciones de tráfico desde el martes hasta finales de semana

PAMPLONA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La calle Amaya se someterá la próxima semana a trabajos de asfaltado en el tramo comprendido entre la calle Cortes de Navarra y Emilio Arrieta. Las obras comenzarán el martes, día 11, a primera hora de la mañana, lo que provocará cortes de tráfico y desvíos, hasta su finalización. El objetivo es poder abrir parcialmente la vía el jueves por la tarde, si bien los trabajos continuarán hasta el viernes con labores de pintado de la señalización horizontal.

El Ayuntamiento de Pamplona destinará 72.680,61 euros a estos trabajos, que se concentrarán en el tramo de calle frente a la plaza de toros y en la intersección de la calle Emilio Arrieta. La vía presenta un estado deficiente, por la rotura del firme en varios puntos, debido al intenso tráfico que presenta, principalmente. Es por ello que se plantea la sustitución completa del firme en esta zona.

En principio, se llevará a cabo el fresado de al menos 5 centímetros de profundidad de la capa de aglomerado existente, aunque se prevé llevar a cabo reparaciones puntuales a más profundidad en algunos puntos concretos. Una vez fresado, se procederá a reponer el firme con distintos materiales hasta la capa de rodadura, explican desde el Ayuntamiento.

El calendario que baraja el Consistorio, siempre en función de las condiciones meteorológicas, recoge que las obras de fresado y asfaltado se prolonguen durante todo el martes y el miércoles, de forma que el jueves pueda iniciarse la señalización horizontal. El pintado se realizará con la vía cortada al tráfico hasta el jueves a las 15 horas. Después de esas horas, las labores de señalización que queden pendientes se desarrollarán dando paso alternativo de circulación.

ALTERACIONES DEL TRÁFICO

Los trabajos en esta vía de acceso al centro de la ciudad, supondrán importantes alteraciones de tráfico. Así, se cortará el acceso a la Cuesta de Labrit desde la zona de la Magdalena, que quedará únicamente abierto para los autobuses del transporte urbano comarcal. El corte para los vehículos que accedan desde Txantrea se producirá en la rotonda que une las calles Magdalena y Privilegio de la Unión, junto al IES Padre Moret-Irubide, salvo aquellos vehículos que circulen en dirección a la calle Vergel.

Los vehículos que provengan del barrio de Rochapea, tendrá el acceso ya cortado en dirección a la Cuesta de Labrit desde la plaza Pompeyo. Únicamente podrán circular los vehículos que necesiten atravesar la calle Vergel para ir hacia el barrio de Txantrea. Por su parte, desde la calle Cortes de Navarra, únicamente se permitirá tomar la dirección de salida de ciudad por la Cuesta de Labrit, y no podrán acceder a la calle Amaya. Por último, los vehículos que abandonen el Casco Antiguo desde la calle San Agustín, únicamente podrán tomar la Cuesta de Labrit en dirección Txantrea.

El servicio de transporte urbano de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona anunciará oportunamente los cambios en paradas y horarios en la zona afectada por las obras de asfaltado.